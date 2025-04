Pagelle di Juventus-Monza 2-0: Nico Gonzalez e Kolo Muani si sbloccano. Yildiz, leggerezza da rosso!

Ecco i top e flop del match dell'Allianz Stadium valevole per la 34a giornata di Serie A. I bianconeri chiudono i giochi nel primo tempo, nonostante la sciocchezza del numero 10.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Missione compiuta per la Juventus che archivia la pratica Monza nei primi 45 minuti di gioco. Eppure anche stavolta i bianconeri hanno provato a complicarsi i piani. Dopo l’uno-due firmato da Nico Gonzalez e Kolo Muani, infatti, la follia di Yildiz ha costretto i padroni di casa a giocare un tempo in inferiorità numerica. I biancorossi non ne hanno tuttavia approfittato compiendo un altro passo verso la B.

Le scelte di Tudor e Nesta

Igor Tudor non cambia nonostante le difficoltà di Parma. La Juventus conferma infatti l’11 del Tardini con una sola eccezione: Yildiz al posto dell’indisponibile Vlahovic. Considerati i risultati delle rivali nella lotta al quarto posto, i bianconeri non hanno alternative ai 3 punti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chi ha già accettato il proprio infausto destino è il Monza. Le ultime gare servono per chiudere con onore un campionato mai realmente cominciato e preparare il terreno a quello che verrà. Per l’occasione Nesta si affida al 3-5-2 e un attacco assai leggero composto da Dany Mota e Caprari.

Clicca qui per rivivere le emozioni del match

Nico e Kolo Muani mettono la strada in discesa

La Juventus gioca in modo offensivo e si sbilancia anche con i cosiddetti braccetti che non si fanno pregare per attaccare. Nonostante ciò, il Monza non ne approfitta se non con una scorribanda di Birindelli con conclusione agevolmente controllata da Di Gregorio.

I bianconeri sbloccano dopo 12 minuti con un sinistro dalla distanza di Nico Gonzalez che si infila nell’angolino. Kolo Muani si divora il raddoppio in più occasioni e alla fine lo trova su assist di Thuram. Poco prima del duplice fischio follia di Kenan Yildiz che colpisce con una gomitata Bianco e viene espulso dal direttore di gara.

Reazione Monza ma senza tiri in porta

Il secondo tempo è di sofferenza per Madama, in 10 contro 11. Il Monza ci prova ma senza creare nitide occasioni da gol. Anzi, è Nico Gonzalez a sfiorare il 3-0. Così gli allenatori cambiano: Nesta per cercare concretezza davanti, Tudor per ritrovare equilibrio. Va meglio allo juventino che riesce pure a dosare le forze in vista degli impegni delicati contro Bologna e Lazio. I brianzoli, invece, fanno un altro passo verso la serie cadetta.

Le pagelle della Juventus

Di Gregorio 6 Ordinaria amministrazione.

Ordinaria amministrazione. Kalulu 6 Con Tudor fa anche da terzino. Da un suo movimento si apre lo spazio per Nico per accentrarsi e concludere a rete. Nel secondo tempo rimane più bloccato, come anche gli altri centrali dati punteggio e inferiorità numerica.

Con Tudor fa anche da terzino. Da un suo movimento si apre lo spazio per Nico per accentrarsi e concludere a rete. Nel secondo tempo rimane più bloccato, come anche gli altri centrali dati punteggio e inferiorità numerica. Veiga 6 In controllo per tutti e 90 i minuti. Cerca sempre l’anticipo, talvolta con impeto eccessivo.

In controllo per tutti e 90 i minuti. Cerca sempre l’anticipo, talvolta con impeto eccessivo. Kelly 6 Pur non con qualità eccelse si inserisce spesso e volentieri in zona offensiva arrivando anche al tiro. Si perde in una circostanza Dany Mota e se la cava con mestiere.

Pur non con qualità eccelse si inserisce spesso e volentieri in zona offensiva arrivando anche al tiro. Si perde in una circostanza Dany Mota e se la cava con mestiere. McKennie 6 Tudor si affida molto all’americano che risponde con una prestazione di sostanza. Più mediano che esterno a tutto campo, comunque. Alla fine al centro ci va per davvero, dopo l’uscita di Thuram.

Tudor si affida molto all’americano che risponde con una prestazione di sostanza. Più mediano che esterno a tutto campo, comunque. Alla fine al centro ci va per davvero, dopo l’uscita di Thuram. Locatelli 6,5 Gioca con tanta intensità anche e soprattutto con la squadra in 10.

Gioca con tanta intensità anche e soprattutto con la squadra in 10. Thuram 7 Bene in interdizione ma pure valido aiuto a ribaltare le azioni. Confeziona l’assist per il 2-0 di Kolo Muani. (Dal 58′ Savona 6 Prende subito un’ammonizione, poi si assesta e fa la sua parte).

Bene in interdizione ma pure valido aiuto a ribaltare le azioni. Confeziona l’assist per il 2-0 di Kolo Muani. (Dal 58′ Prende subito un’ammonizione, poi si assesta e fa la sua parte). Cambiaso 5,5 Superficiale. A volte abusa della sua tecnica, anche in zone pericolose. (Dal 57′ Weah 6 Dalle sue parti trova un Birindelli ispirato e poi Forson così deve lavorare molto in fase difensiva).

Superficiale. A volte abusa della sua tecnica, anche in zone pericolose. (Dal 57′ Dalle sue parti trova un Birindelli ispirato e poi Forson così deve lavorare molto in fase difensiva). Nico Gonzalez 7 Un solo spunto ma degno di nota perché è quello che serve a spianare la strada. Poi gioca con spirito Juve, il ché lo rende apprezzabile. (Dal 74′ Alberto Costa ng ).

Un solo spunto ma degno di nota perché è quello che serve a spianare la strada. Poi gioca con spirito Juve, il ché lo rende apprezzabile. (Dal 74′ ). Yildiz 4 Commette una sciocchezza colossale sul 2-0 lasciando i compagni in 10.

Commette una sciocchezza colossale sul 2-0 lasciando i compagni in 10. Kolo Muani 7 Si divora qualche gol di troppo. Alla fine segna ma che fatica. Nel secondo tempo fa da unico riferimento offensivo dando anche una mano ai compagni e lì diventa ancor più prezioso.

Top e flop del Monza