La Juventus perde Vlahovic: ecco quando tornerà. Si complicano la corsa Champions e il mercato

L’attaccante serbo si ferma per un sovraccarico muscolare: salterà il Monza e quasi certamente anche il Bologna. E per Giuntoli sarà più difficile venderlo

L’operazione rilancio di Dusan Vlahovic avviata da Igor Tudor vivrà una dolorosa pausa: il centravanti serbo ha rimediato un infortunio muscolare che lo terrà fuori dal campo dai 7 ai 10 giorni. In attesa del rientro, si complicano la corsa Champions e anche le strategie di mercato della Juventus.

Juventus, infortunio muscolare per Vlahovic

Rilanciare Dusan Vlahovic è uno degli obiettivi di Igor Tudor da quando il croato è arrivato sulla panchina della Juventus. I piani del tecnico per il serbo, però, dovranno subire una importante variazione: nel primo tempo della gara di Parma, infatti, Vlahovic ha rimediato un infortunio muscolare che rischia di compromettere non solo la corsa alla qualificazione in Champions League dei bianconeri, ma anche le strategie di mercato del d.s. Cristiano Giuntoli.

Juventus, quando torna Vlahovic

Secondo quanto comunicato dalla Juventus, Vlahovic ha rimediato un sovraccarico muscolare al retto femorale della coscia destra: la prognosi è di 7-10 giorni, il che vuol dire che il centravanti salterà di sicuro la gara contro il Monza di domenica, ma è difficile che riesca a recuperare in tempo per lo spareggio-Champions contro il Bologna del prossimo 4 maggio. Un colpo non da poco per i bianconeri, attualmente al 5° posto con un punto di ritardo dalla squadra di Vincenzo Italiano.

Vlahovic, l’infortunio complica le strategie di mercato di Giuntoli

Lo stop di Vlahovic, però, potrebbe avere conseguenze nefaste anche sul mercato della Juventus. La speranza di Giuntoli, infatti, era che Tudor aiutasse Vlahovic a tornare in forma e a segnare, in modo da poter riuscire a vendere il serbo più facilmente la prossima estate.

Pur dando qualche segnale di ripresa sotto la nuova gestione tecnica, Vlahovic non ha ancora ritrovato il gol: considerando la sua assenza nelle prossime due gare, a Tudor restano appena tre incontri (contro Lazio, Udinese e Venezia) per provare a ridare lustro all’attaccante e aiutare così Giuntoli a trovare un potenziale acquirente per il calciomercato estivo.