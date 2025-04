Top e flop 33ª giornata Serie A: chiamatelo Orsonaldo, Jovic special edition di coppa e la solita Juve

Trentatreesima giornata del campionato di serie A 2024/25 con i nostri immancabili top e flop, con un pizzico di cattiveria e ironia i voti migliori e peggiori del turno di A

Turno spezzatino se ce n’è stato mai uno. Ma oramai ci abbiamo fatto il callo. Almeno stavolta per una ragione giusta seppur dolorosa. E allora ci va di mezzo la Coppa Italia con l’Inter che prende la seconda scoppola in pochi giorni per la gioia del Milan e del Napoli. Si fa male pure la Juve che non è mica tanto poi guarita mentre le altre vanno tutte Atalanta, Bologna e che Bologna, Lazio, Fiorentina e Roma. Insomma una volata per lo scudetto e per la Champions. Stiamo a vedere.

E allora allacciate le cinture e gustatevi i nostri attesissimi top e flop della trentatreesima giornata di serie A. Sempre con la giusta cattiveria e un pizzico di ironia, né di più né di meno. Che non guastano mai, ora che siamo in primavera, sbocciano i voti e ci siamo lasciati Pasqua alle spalle, ma le sorprese non mancano mai, per buoni e cattivi! In fondo è solo un gioco… del calcio!

Top e Flop della trentatreesima giornata di serie A

Turati e Caldirola FLOP 4 : se sei ultima, oramai retrocessa e ti sbatti tanto per fermare la seconda in classifica non puoi certo vanificare tutto a pochi minuti per una stupidaggine, anzi due. Il primo esce a farfalle, senza motivo, il secondo vaga per l’aerea perdendosi l’avversario. McTominay e il Napoli ringraziano e la corsa scudetto riparte da zero.

: se sei ultima, oramai retrocessa e ti sbatti tanto per fermare la seconda in classifica non puoi certo vanificare tutto a pochi minuti per una stupidaggine, anzi due. Il primo esce a farfalle, senza motivo, il secondo vaga per l’aerea perdendosi l’avversario. McTominay e il Napoli ringraziano e la corsa scudetto riparte da zero. Castellanos TOP 7,5 : ma quanto sono mancati i suoi gol alla Lazio in questo periodo? Un Ta(n)ty(no)! Vabbè gioco di parole stupido ma ci sta.

: ma quanto sono mancati i suoi gol alla Lazio in questo periodo? Un Ta(n)ty(no)! Vabbè gioco di parole stupido ma ci sta. Vazquez FLOP 4,5 : ne combina di ogni sui due gol del Venezia, deve regalare un bel mazzo di fiori o forse offrire una cena ad Anjorin TOP 7 per avergli alleggerito il senso di colpa col gol del pari.

: ne combina di ogni sui due gol del Venezia, deve regalare un bel mazzo di fiori o forse offrire una cena ad per avergli alleggerito il senso di colpa col gol del pari. Raspadori e McTominay TOP 7 : Costruiscono il gol con un assist e un colpo di testa ammantati di tricolore. Niente male vista l’area che tirava per Conte e compagnia all’U-Power.

: Costruiscono il gol con un assist e un colpo di testa ammantati di tricolore. Niente male vista l’area che tirava per Conte e compagnia all’U-Power. Diao TOP 8 : ma meriterebbe anche 10 di incoraggiamento visto che dopo una grande partita, in una grande stagione coi lariani ha beccato la classica buccia di banana in allenamento ed è finito ko per tutto il resto del campionato. Che sfiga, auguri ragazzo!

: ma meriterebbe anche 10 di incoraggiamento visto che dopo una grande partita, in una grande stagione coi lariani ha beccato la classica buccia di banana in allenamento ed è finito ko per tutto il resto del campionato. Che sfiga, auguri ragazzo! Leoni, Bonny, Pellegrini, mezzo Parma TOP 8 : come già successo con illustri vittime, vedi Milan a inizio campionato, ma anche l’Inter un paio di settimane fa, annichilisce l’avversario, mette in campo la partita perfetta, dalla difesa all’attacco passando per il centrocampo. Juve annullata. Nulla da dire.

: come già successo con illustri vittime, vedi Milan a inizio campionato, ma anche l’Inter un paio di settimane fa, annichilisce l’avversario, mette in campo la partita perfetta, dalla difesa all’attacco passando per il centrocampo. Juve annullata. Nulla da dire. Soulè TOP 7,5 : magic moment che segue la staffilata che impatta il derby, giocata illuminante e assist per Shomurodov TOP 7 che anche grazie a lui non smette più di segnare gol pesanti.

: magic moment che segue la staffilata che impatta il derby, giocata illuminante e assist per Shomurodov TOP 7 che anche grazie a lui non smette più di segnare gol pesanti. McTominay TOP 8: lo dovrebbero nominare assessore alla viabilità perchè come asfalta lui non c’è nessuno. Chiedere al malcapitato Empoli.

lo dovrebbero nominare assessore alla viabilità perchè come asfalta lui non c’è nessuno. Chiedere al malcapitato Empoli. Arnautovic TOP 7,5: chiamato in causa risponde presente per la causa nerazzurra. Far riposare Thuram senza farlo rimpiangere. Missione compiuta come con l’Udinese. Ora il talismano triplete (3 presenze Mou nell’anno d’oro di Mou) si riaccomoda in panca aspettando il suo turno. Magari proprio in Champions

Top flop Allenatori: Inzaghi col fiato corto

TOP CHIVU – vedi alla voce “Parma top” di cui sopra.

vedi alla voce “Parma top” di cui sopra. FLOP GIAMAPAOLO – col Como il suo Lecce non ci ha capito nulla. E lui l’ha ammesso. Almeno questo gli fa onore. Come sempre.

– col Como il suo Lecce non ci ha capito nulla. E lui l’ha ammesso. Almeno questo gli fa onore. Come sempre. FLOP INZAGHI – due belle batoste nel giro di pochi giorni, prima il Bologna, poi il derby. Fino a pochi giorni aveva fatto fuori il Bayern, era lanciato verso la Champions e con un pezzo di scudetto in mano, ora rischia di rimanere con un pugno di mosche in mano. Il bello e il brutto del calcio. Animo che c’è ancora una vita da giocare, basta contare metri di rimesse e minuti di recupero.

– due belle batoste nel giro di pochi giorni, prima il Bologna, poi il derby. Fino a pochi giorni aveva fatto fuori il Bayern, era lanciato verso la Champions e con un pezzo di scudetto in mano, ora rischia di rimanere con un pugno di mosche in mano. Il bello e il brutto del calcio. Animo che c’è ancora una vita da giocare, basta contare metri di rimesse e minuti di recupero. FLOP TUDOR – era indirizzato al nobel per aver riprodotto la fusione a freddo, che è poi l’equivalente del capire qualcosa della Juventus. E invece no, è stata una semplice illusione. Siamo tornati al punto di partenza, come Motta, a -1 dalla Champions.

Supertop 33ª giornata: Orsolini e Jovic special edition Coppa Italia

Eh sì, vero, avete ragione, la Coppa Italia non dovrebbe valere ma come facciamo a esularci dalla stretta, nuda e fredda cronaca. Questo, ultima scelta in attacco del Milan mi fa due gol decisivi nel derby-semifinale di coppa e non lo devo manco menzionare? Nonsiamai!

“Orsonaldo” Ha fatto il gol della domenica, una sorpresona uscita dall’uovo di Pasqua, amaro per gli interisti, dolce dolcissimo per bolognesi e napoletani. Un qualcosa di sublime nel gesto tecnico, fatto in quel preciso momento.

Superflop 33° turno: tutta la Juve e non è la prima volta

Ci risiamo. Sarà capitato sicuramente altre volte in stagione ma abbiamo perso il conto. Occhio, non il Conte che tutti rivorrebbero sulla panchina bianconera. Eh niente, serviva una squadra, si diceva una volta con gli attributi, per azzannare la partita, prendersi i tre punti e andare dritti verso l’obiettivo Champions. Ed invece si è vista in campo una squadra che non ha tirato una volta che una volta come si deve in porta facendo fare un figurone a Suzuki. Difficile anche trovare un peggiore tra i peggiori. Tutti e nessuno? No, no, tutti e tutti.