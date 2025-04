Classifica senza errori arbitrali: le proteste di Inter, Juventus, Milan e Napoli, falsato un big match

Come finirebbe la Serie A senza errori arbitrali? Non mancano le polemiche anche nella trentatreesima giornata: scopri le squadre più penalizzate e quelle con più "aiutini".

Divisa in due tronconi, con sei partite giocate tra il sabato santo e la domenica di Pasqua e altre quattro recuperate il mercoledì, visto che nel lunedì di Pasquetta non si è giocato in segno di lutto per la scomparsa di Papa Francesco, anche la 33ma giornata ha fatto registrare polemiche e veleni. Divergli gli episodi contestati, con una svista grave che ha falsato un match molto importante per l’economia dell’intero torneo. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali aggiornata alla trentatreesima di campionato e quante differenze ci sono con la Serie A “vera”.

Arbitri, errore grave nel big match

La partita falsata del turno è stata proprio la più importante: Bologna-Inter. Grave l’errore dell’arbitro Colombo e dei suoi assistenti, che non hanno ordinato l’inversione o quanto meno fatto rettificare la posizione della rimessa laterale da cui è scaturita la rete decisiva – per la verità: bellissima – di Orsolini. Troppi i 12 metri circa “guadagnati” dai rossoblu per non essere notati. Insomma, il gol dell’1-0 per la formazione guidata da Italiano nasce da un’azione viziata da un’irregolarità e pertanto il match del Dall’Ara si sarebbe dovuto concludere col risultato di parità, lo 0-0 di partenza.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Moviola Serie A: la 33ma giornata

Errori veniali, invece, nelle altre partite del turno. In Monza-Napoli qualche protesta dei padroni di casa e degli azzurri, ma l’arbitro La Penna ha visto bene sia su un contatto Rafa Marin-Castrovilli sia su uno scambio di scorrettezze nel finale tra Rrahmani e Caldirola. Grave il fuorigioco fischiato a Leao in Milan-Atalanta (il portoghese partiva dalla sua metà campo), che non può però essere considerato un errore determinante da parte di Piccinini. Infine, Parma-Juventus: recriminazioni bianconere per due tocchi di mano in area nella ripresa, di Keita e Hainaut, ma in entrambi i casi si è trattato di tocchi non punibili, con braccia attaccate al corpo. Corrette le decisioni di Chiffi.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2024-2025 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale INTER 71 NAPOLI -4 75 NAPOLI 71 INTER -1 72 ATALANTA 64 ROMA -5 62 BOLOGNA 60 LAZIO -1 60 JUVENTUS 59 ATALANTA +5 59 LAZIO 59 FIORENTINA +2 54 ROMA 57 BOLOGNA +6 54 FIORENTINA 56 MILAN -2 53 MILAN 51 JUVENTUS +6 53 TORINO 43 TORINO -4 47 UDINESE 40 UDINESE -5 45 COMO 39 GENOA -2 41 GENOA 39 COMO – 39 VERONA 32 PARMA -2 33 PARMA 31 LECCE -4 30 CAGLIARI 30 EMPOLI -1 26 LECCE 26 CAGLIARI +4 26 VENEZIA 25 VERONA +6 26 EMPOLI 25 VENEZIA +2 23 MONZA 15 MONZA -4 19

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.