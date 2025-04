Monza-Napoli, moviola: dubbi sul rigore negato, La Penna incubo dei brianzoli

La prova dell’arbitro La Penna al Brianteo nell’anticipo di A analizzata ai raggi X da Luca Marelli, il fischietto romano ha ammonito sei giocatori

E’ tornato ad arbitrare in A solo due anni fa Federico La Penna – la scelta per Monza-Napoli– dopo il lungo stop perché, come molti ricorderanno, fu sospeso per i rimborsi alterati. Avvocato di professione, severo in campo, poco incline al dialogo, il fischietto romano è tornato ad alti livelli l’anno scorso ma non si sta ripetendo quest’anno. In stagione ha arbitrato anche il derby di coppa Italia Genoa-Sampdoria mentre in Atalanta-Milan è stato duramente contestato dal tecnico rossonero Fonseca. Vediamo come se l’è cavata al Brianteo.

I precedenti di La Penna con Monza e Napoli

Per gli azzurri il bilancio con La Penna era largamente positivo: 9 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta. L’ultimo incrocio risaliva al dicembre 2024, quando gli azzurri si imposero 2-1 a Genova contro il Grifone. Opposto il discorso con i brianzoli che con il fischietto romano non avevano mai vinto (3 pari e 2 ko) e che continuano pertanto nella tradizione negativa.

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Tolfo e Cecconi con Perenzoni IV uomo, Di Bello al Var e Ghersini all’Avar, l’arbitro ha ammonito Rafa Marin, Dany Mota, Akpa-Akpro, Bianco, Caldirola, Ngonge.

Monza-Napoli, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 30′: è per Rafa Marin, entrato in ritardo su Dany Mota. Al 32′ ammonito anche lo stesso Dany Mota dopo una sbracciata su Rafa Marin. Al 54′ dubbi per un intervento in area di Rafa Marin su Castrovilli. Subito dopo ammonito Akpa-Akpro per fallo su McTominay. Al 70’ ammonito Bianco per un fallo su Anguissa. All’86’ giallo a Caldirola per fallo su Simeone. Al 92′ ammonito anche il neo-entrato Ngonge Dopo il recupero Monza-Napoli finisce 0-1.

La moviola di Marelli

A fare chiarezza sugli episodi dubbi della gara è Luca Marelli. Il talent di Dazn si sofferma sul rigore reclamato dai brianzoli e dice: “Da parte di Rafa Marin c’è una leggera trattenuta ma Castrovilli si è lasciato andar giù con troppa facilità, non ci sono gli estremi per il rigore“.