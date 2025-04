Dall’U-Power Stadium è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta di Monza-Napoli. Arrivederci e alla prossima di Serie A!20:00

90'+3' Fine partita! Monza-Napoli 0-1! Rete di McTominay!19:51

90'+2' Ci crede fino all'ultimo il Monza, tutto nella metà campo avversaria. Ci prova Urbanski con una conclusione respinta.19:50

90' Ammonito Cyril Ngonge.20:01

90' L'arbitro concede tre minuti di recupero. 19:48

90' Simeone prova a chiudere la partita con un tiro incrociato parato da Turati, si alza poi la bandierina per posizione di fuorigioco. 19:47

86' Tentativo a giro di Di Lorenzo con il sinistro, il capitano azzurro non trova lo specchio della porta.19:43

86' Ammonito Luca Caldirola per un fallo su Caldirola.19:42

85' Per il Napoli esce Matteo Politano, al suo posto Cyril Ngonge.19:42

84' Fuori anche Gaetano Castrovilli per Patrick Ciurria.19:41

84' Doppio cambio per il Monza, Alessandro Bianco esce per Kacper Urbański.19:41

82' Calcio di punizione da posizione interessante per il Monza, la conclusione di Caprari viene deviata in angolo. 19:40

80' Raspadori tenta il tiro dalla distanza, complice una deviazione la palla finisce in porta, salva in tuffo Turati.19:39

79' Cambio in attacco: esce Romelu Menama Lukaku per Giovanni Pablo Simeone Baldini.19:36

78' Il Napoli va vicino al gol che avrebbe chiuso la partita, troppo forte e lungo il cross di Di Lorenzo per Lukaku, tutto solo davanti alla porta.19:35

76' Per il Monza esce Samuele Birindelli per Silvere Ganvoula M'boussy.19:33

75' Terzo gol nelle ultime due partite per McTominay! In totale in Serie A per il centrocampista sono 9.20:00

72' Assist di Giacomo Raspadori.19:30

72' GOOOOOL! Monza-NAPOLI 0-1! La sblocca McTominay! Palla dentro di Raspadori per il centrocampista scozzese che di testa anticipa Turati in uscita!



Guarda la scheda del giocatore Scott McTominay19:30

70' Ammonito Alessandro Bianco per una trattenuta su Anguissa.19:27

69' TURATI SALVA IL MONZA! Palla verticale di Raspadori per Politano in anticipo rispetto ai difensori avversari, la sua conclusione però finisce direttamente su Turati!19:27

67' Poche emozioni nella ripresa, entrambi gli allenatori cercano di dare una scossa con i nuovi innesti.19:25

67' Risponde il Monza togliendo Jean-Daniel Dave Lewis Akpa Akpro per Roberto Gagliardini.19:24

64' Cambio per il Napoli: fuori Mathías Olivera Miramontes per Giacomo Raspadori.19:20

59' Errore di Birindelli intuito da Lukaku, in un primo momento respinge Caldirola ma poi un rimpallo favorisce il calciatore belga. L'ex Inter riprova il tiro parato da Turati. 19:17

56' Occasione per il Monza! Caldirola stacca di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla termina alta di pochissimo!19:14

54' Ammonito Jean-Daniel Dave Lewis Akpa Akpro, fallo tattico su McTominay.19:12

53' Leggera trattenuta in area di Rafa Marin su Castrovilli, secondo l'arbitro non ci sono gli estremi per il calcio di rigore.19:12

53' Accelerata del Napoli, cross di McTominay per Lukaku, deviano in calcio d'angolo gli avversari. Si scalda l'atmosfera allo stadio con i tifosi azzurri che chiedono una vittoria. 19:10

50' Ci prova subito il Monza che ha capito come sfruttare gli spazi concessi dagli avversari, si allunga un po' troppo la palla Birindelli recuperato da Rafa Marin.19:08

49' Cross di Spinazzola molto lungo e irraggiungibile per Politano. In questo avvio di ripresa non sembra aver cambiato atteggiamento il Napoli.19:06

46' Subito un cambio per Antonio Conte: fuori Billy Clifford Gilmour per il titolare André-Frank Zambo Anguissa.19:03

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Monza-Napoli!19:02

Ottimo approccio del Monza alla partita, attento in fase difensiva specie con Caldirola sempre preciso su Lukaku, ma anche in fase offensiva con ripartenze decisamente pericolose. Dall'altra parte il Napoli dovrà provare a essere più preciso sotto porta.18:54

Un primo tempo inaspettato per il Napoli che dopo aver creato 3 palle gol nel giro di 3 minuti, prima con McTominay e poi con Rrahmani, si fa sorprendere dai padroni di casa, più volte vicini al vantaggio. Castrovilli si divora il gol dell'1 a 0 dopo aver saltato in area Rafa Marin, poi sul finale Dany Mota non arriva alla deviazione vincente su palla di Kyriakopoulos.18:53

45'+2' Fine primo tempo! Monza-Napoli 0-0.18:50

45'+1' Occasione per il Monza! Contropiede dei padroni di casa, Kyriakopoulos arriva al cross dove i due uomini biancorossi in area sfiorano senza deviare in porta! Che rischio per il Napoli!18:50

45' Un minuto di recupero.18:46

42' Lukaku tenta di deviare la conclusione di Politano, uscita bassa di Turati.18:47

33' Ammonito Dany Mota per una sbracciata ai danni di Rafa Marin.18:33

30' Ammonito Rafael Marín Zamora, in ritardo su Dany Mota.18:32

29' MONZA VICINO AL GOL! Giocata di Castrovilli che salta Rafa Marin e arriva alla conclusione, palla fuori di pochissimo!18:32

22' Che occasione per il Napoli! Da calcio d'angolo la palla viene deviata sul secondo palo dove c'è McTominay che per poco non arriva alla deviazione decisiva!18:31

21' Ci prova ancora il Napoli con una conclusione di testa di Lukaku. Palla deviata in corner!18:22

19' Palla fuori di un soffio! Rrahmani colpisce di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo e indirizza la palla sul palo lontano, la palla esce di pochissimo!18:21

17' Ancora pericoloso il Napoli con McTominay! Il centrocampista riesce a inserirsi in area e arriva alla conclusione. Sempre attento Caldirola che devia in calcio d'angolo!18:20

16' Turati dice no! Punizione battuta con il destro dalla distanza da McTominay, tiro potente ma centrale.18:18

14' Chiusura determinante di Rafa Marin! Prima occasione per il Monza! Troppa libertà sulla fascia sinistra ad Akpa Akpro che arriva al cross basso in area per il compagno Dany Mota davanti alla porta. Chiude il giocatore del Napoli in scivolata.18:17

13' Conclusione di Politano in porta debole, blocca Turati.18:15

8' Ottima lettura di Caldirola su un passaggio diretto a Lukaku. Chiude il difensore del Monza.18:08

7' Ripartenza in contropiede del Monza, intervento irregolare Gilmour su Dany Mota, calcio di punizione per i biancorossi.18:08

6' Movimento dalla sinistra di Politano, Akpa Akpro manda in corner con un intervento in scivolata.18:07

5' Nei primi minuti di gioco il Napoli ha tentato qualche verticalizzazione sempre ben intuita dagli avversari. Palleggia il Monza che invece non riesce ad avanzare verso la porta opposta.18:05

2' Olivera tenta la conclusione dalla distanza, muro del Monza.18:03

1' Si parte! Comincia Monza-Napoli, fischia l'arbitro La Penna!18:01

FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI (4-3-3): Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera - Gilmour, Lobotka, McTominay - Politano, Lukaku, Spinazzola. All. Conte.17:36

FORMAZIONE UFFICIALE MONZA (3-5-2): Turati - Pedro Pereira, Caldirola, Carboni - Birindelli, Bianco, Akpa Akpro, Castrovilli, Kyriakopoulos - Caprari, Mota. All. Nesta.17:35

Continuano a lottare per lo scudetto Inter e Napoli, rispettivamente a 71 e 68 punti. La squadra di Antonio Conte scenderà in campo per provare a conquistare tre punti e agganciare così i nerazzurri, impegnati domani al Dall'Ara contro il Bologna. 17:34

Monza e Napoli scendono in campo con due obiettivi diversi ma con la stessa volontà di portare a casa tre punti, fondamentali per entrambe: la squadra di Nesta è obbligata a vincere dopo le tre sconfitte consecutive specie dopo lo scontro diretto contro il Venezia. I brianzoli occupano l'ultimo posto in classifica da praticamente tutta la stagione ma ancora l'aritmetica non ha emesso nessun verdetto, salvarsi è ancora possibile. 17:33

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Monza-Napoli, match valido per la 33ª giornata di Serie A!17:28

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp