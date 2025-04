Pagelle Monza-Napoli 0-1: sentenza McTominay, Raspadori cambia la partita, Turati a farfalle, Lukaku non punge

Top e flop della partita Monza-Napoli, valevole per la 33a giornata di serie A 2024/2025: lo scozzese sempre più decisivo, Conte acciuffa l'Inter in vetta alla classifica

Un Napoli tutt’altro che brillante batte il Monza di misura all’U-Power Stadium e si regala il primo posto in classifica in coabitazione con l’Inter, che giocherà domani a Bologna. Ancora una volta decisivo McTominay, al nono gol in campionato. Molto bene Raspadori, entrato in campo nella ripresa; a farfalle Turati.

Monza-Napoli: primo tempo senza emozioni

Conte in emergenza: in difesa c’è Rafa Marin al posto degli infortunati Buongiorno e Juan Jesus. Spinazzola nel tridente per Neres; in mediana Gilmour preferito ad Anguissa. Come prevedibile, sono gli azzurri a fare la partita, senza tuttavia impensierire veramente il Monza.

Alla mezz’ora sono i padroni di casa a sfiorare il vantaggio. Castrovilli beffa Olivera, salta Rafa Marin e poi anticipa l’uscita di Meret, ma il suo tiro termina d’un soffio a lato. È l’unico sussulto di una prima frazione deludente da parte della squadra in lotta per lo scudetto.

Conte cambia: ci pensa McTominay

Subito un cambio dopo l’intervallo: Anguissa per lo spento Gilmour, ma il Napoli non cambia passo. E, allora, dentro anche Raspadori per Olivera. Al 68′ la prima super occasione per i partenopei: Raspadori verticalizza per Politano, ma Turati intercetta il diagonale dell’ex Sassuolo.

Quattro minuti più tardi ecco che s’impone nuovamente la legge di Scott: cross al bacio dell’ispiratissimo Raspadori e colpo di testa vincente del solito McTominay, bravissimo a sfruttare l’uscita a vuoto di Turati.

Le pagelle del Napoli

Meret 6: Vive un sabato tranquillo: il Monza non gli crea grattacapi.

Di Lorenzo 6: Il capitano spinge poco. Eppure, senza Neres, la catena di destra doveva rappresentare il punto di forza della squadra di Conte.

Rrahmani 6,5: Guida il pacchetto arretrato con calma e decisione.

Rafa Marin 6: L'avvio è promettente, anche perché si rende protagonista di una chiusura determinante. Poi sbanda e poco dopo si becca pure un giallo evitabile.

Olivera 5,5: Rischia grosso quando si fa sorprendere in velocità da Castrovilli, che poi non inquadra lo specchio della porta (dal 64′ Raspadori : 7 . Entra molto bene in partita: splendida l'imbucata per Politano, perfetto l'assist per McTominay).

Gilmour 5: Impreciso tanto in fase di impostazione quanto di ripiego (dal 46′ Anguissa : 6).

Lobotka 6: Lo slovacco ha abituato tifosi e allenatore a ben altre prestazioni. Meglio dopo il gol del vantaggio.

McTominay 7: Nel primo tempo più grigio che azzurro dell'U-Power Stadium è il più propositivo e pericoloso dei suoi. E nel secondo colpisce: una sentenza.

Politano 5,5: Poco ispirato, ed è una notizia. Solo una volta coglie di sorpresa la retroguardia biancorossa, senza tuttavia superare Turati (dall'87' Ngonge : sv).

Lukaku 5,5: Scarsi rifornimenti e scarso movimento: Big Rom non punge (dal 79′ Simeone : sv).

Spinazzola 5,5: Schierato alto a sinistra, Conte lo richiama più volte perché troppo basso. Non era forse il caso di affidarsi a un giocatore più offensivo?

Top e flop del Monza