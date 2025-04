Pagelle di Napoli-Empoli 3-0: Lukaku gol e assist, ciclone McTominay. Sprazzi di Esposito

I top e flop del posticipo della 33a giornata di Serie A. I partenopei tengono il passo dell'Inter con la straordinaria coppia formata dal belga e dallo scozzese.

La pressione non spaventa il Napoli che anzi la utilizza a proprio favore. Eppure l’Empoli ci prova a mettere in difficoltà i partenopei aggredendoli fin dentro la loro area di rigore. I toscani non hanno fatto i conti con gli scatenati McTominay e Lukaku: doppietta dello scozzese e gol condito da due assist per il centravanti belga. Così si delinea il 3-0 per la formazione di Conte con la distanza dall’Inter che torna di 3 punti.

Le scelte di Conte e D’Aversa

Conte e D’Aversa e un passato che li ha visti sotto la stessa bandiera. Quale? Quella del Siena di Gigi De Canio nel quale il leccese occupava il ruolo di vice e l’attuale tecnico dell’Empoli quello di giocatore rigorosamente davanti alla difesa. Oggi però sono avversari e con pensieri differenti ma altrettanto importanti.

Il Napoli va col consueto 4-3-3 con Mazzocchi, Juan Jesus e Gilmour in luogo degli indisponibili Di Lorenzo, Buongiorno e Anguissa. Difesa a tre, invece, per i toscani che davanti sperano nella verve di Fazzini e Cacace alle spalle di Esposito.

Empoli aggressivo ma è il Napoli a far gol

L’Empoli parte forte creando opportunità con Gyasi e Fazzini ma a passare in vantaggio è il Napoli con una conclusione velenosa di McTominay che trova impreparato Vasquez. I toscani sono aggressivi, fin dentro l’area di rigore attaccano il portatore di palla. La squadra di Conte chiaramente soffre questo atteggiamento, pur riuscendo ad uscire dalla pressione avversaria fino a guadagnare occasioni da gol.

Lukaku-McTominay: la coppia funziona

Nel secondo tempo il copione è sempre lo stesso. Lukaku si smarca bene in area di rigore, riceve palla e insacca il 2-0 su assist di Olivera. Il belga poi si traveste da assistman regalando un cioccolattino a McTominay che di testa stavolta fa 3-0. Poco dopo lo scozzese prende il palo, sempre su assistenza del numero 9. A quel punto la partita è finita: il passivo è pesante per l’Empoli e premia un Napoli voglioso di dare ancora filo da torcere alla capolista Inter.

Le pagelle del Napoli

Meret 6,5 Sul pezzo. La parata su Esposito – non banale – lo testimonia.

Sul pezzo. La parata su Esposito – non banale – lo testimonia. Mazzocchi 6 Si becca gli applausi dei tifosi per una bella giocata. Per il resto fa il suo. (Dal 75′ Spinazzola ng )

Si becca gli applausi dei tifosi per una bella giocata. Per il resto fa il suo. (Dal 75′ ) Rrahmani 6 Un po’ in affanno, data la verve degli attaccanti toscani. Combina un pasticcio in avvio dando il via ad una pericolosa ripartenza dei toscani. Poi rientra nei ranghi.

Un po’ in affanno, data la verve degli attaccanti toscani. Combina un pasticcio in avvio dando il via ad una pericolosa ripartenza dei toscani. Poi rientra nei ranghi. Juan Jesus 6 Altra occasione in cui il brasiliano non fa rimpiangere il titolare. Affidabile. Si fa male ed è costretto ad uscire. (Dal 71′ Rafa Marin 6 Minuti preziosi per lo spagnolo che aveva giocato solo pochi minuti contro la Lazio).

Altra occasione in cui il brasiliano non fa rimpiangere il titolare. Affidabile. Si fa male ed è costretto ad uscire. (Dal 71′ Minuti preziosi per lo spagnolo che aveva giocato solo pochi minuti contro la Lazio). Olivera 6,5 Spesso e volentieri lo vediamo davanti. Due volte prova a colpire da solo, poi fa assist per il 2-0 di Lukaku.

Spesso e volentieri lo vediamo davanti. Due volte prova a colpire da solo, poi fa assist per il 2-0 di Lukaku. Gilmour 6 Con Lobotka in cabina di regia lo scozzese prova a fare la mezzala ma con le sue caratteristiche che sono naturalmente di palleggio. (Dall’81’ Billing ng )

Con Lobotka in cabina di regia lo scozzese prova a fare la mezzala ma con le sue caratteristiche che sono naturalmente di palleggio. (Dall’81’ ) Lobotka 6 Solito lavoro estremamente utile alla causa.

Solito lavoro estremamente utile alla causa. McTominay 7,5 Sblocca il risultato con un tiro dalla distanza. Raddoppia di testa. Un cecchino.

Sblocca il risultato con un tiro dalla distanza. Raddoppia di testa. Un cecchino. Politano 6 Fascia al braccio non fa cose meravigliose ma non si limita al compitino. Ci prova sempre a dare qualcosa in più anche quando si capisce che il piede non è caldo come in altre occasioni. (Dall’82’ Ngonge ng )

Fascia al braccio non fa cose meravigliose ma non si limita al compitino. Ci prova sempre a dare qualcosa in più anche quando si capisce che il piede non è caldo come in altre occasioni. (Dall’82’ ) Lukaku 7,5 Il marcatore avversario è sempre addosso e lo limita. Una volta riesce a liberarsi e andare al tiro e fa gol. In più fa anche due assist. (Dall’82’ Raspadori ng )

Il marcatore avversario è sempre addosso e lo limita. Una volta riesce a liberarsi e andare al tiro e fa gol. In più fa anche due assist. (Dall’82’ ) Neres 6 Pigro e poco ispirato. Nel secondo tempo ci regala un paio di spunti dei suoi.

Top e flop dell’Empoli