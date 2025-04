Psg, Kvaratskhelia nuovo re di Parigi: gol nel nome di Maradona mentre Napoli ora si morde le mani

Il georgiano decisivo anche nel 3-1 contro l'Aston Villa: un gol da cineteca e giocate d'autore che scatenano i rimpianti dei tifosi azzurri

S’è preso Parigi così come s’era preso Napoli. Poche partite e Kvara è già il re del Psg. Un crescendo imperioso per il georgiano che in stagione già vanta 4 gol e 4 assist. Sabato contro l’Angers (1-0), era stato lui a regalare a Désiré Doué il gol della vittoria, sinonimo del titolo di campione di Francia. Come nel primo anno napoletano ha fatto centro al primo colpo e ieri in Champions contro l’Aston Villa è stato stellare.

Gol e recuperi, che Kvara in Champions

Oltre al magnifico gol il 24enne ex napoletano è stato l’attaccante parigino più attivo nella partita. Ha tirato cinque volte in porta e ha toccato undici palloni nell’area di rigore avversaria. Il georgiano inoltre si è distinto in numerosi recupero difensivi, correndo a tutta fascia come gli aveva insegnato Spalletti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Per Kvara un gol alla Maradona

Un gol alla Maradona hanno commentato in tanti, lui si schermisce: “Sono felice ma la cosa più importante è la vittoria della squadra. Il gol è importante ma prima viene la squadra. Abbiamo vinto una partita difficile, loro hanno segnato ma abbiamo messo concentrazione nei novanta minuti e fatto un buon lavoro. Maradona d’ispirazione? Diego è uno dei migliori giocatori della storia, è come un Dio a Napoli. Io lo adoro, non l’ho mai visto giocare ma so quanto sia stato grande. Ero un napoletano anche io e l’ho adorato come gli altri napoletani. Sì segnare è importante ma lo è ancor di più aiutare la squadra e vincere. Mi trovo bene con Luis Enrique ma non importa la posizione. L’importante è andare in campo con gioia e io metto tutto me stesso”.

I rimpianti dei napoletani

Vedere Kvara fare il fenomeno a Parigi ha acuito la nostalgia dei tifosi del Napoli, ora più che mai visto che nelle ultime partite gli azzurri stanno facendo fatica e ne hanno vinta una sola. Fioccano i commenti sui social: “Kvaratskhelia se fosse rimasto avrebbe dato qualche punto in più al Napoli. E visto che la lotta per lo scudetto si risolverà per 2/3 punti credo che De Laurentis abbia fatto un grande errore a non trattenere almeno per un altro anno il georgiano” e poi: “Questo Kvaratskhelia al Psg mostra una grande e definitiva verità: Antonio Conte e il Napoli, con loro anche un nutrito gruppo di pseudo esperti italiani, non ci hanno capito niente” e ancora: “Oh ma dice che Kvaratskhelia sta facendo altri 6 mesi buoni… Voi sapete qualcosa?”

C’è chi scrive: “Kvara unico giocatore oggi in circolazione che per istinto verso il contatto primordiale con la pelota, postura, movimenti, zingarate, estetica e basette potrebbe essere nelle Rose dell’Olanda 74 e/o nell’Argentina 78 comodo comodo” e anche: “Con Kvara il Napoli adesso avrebbe almeno 3 o 4 punti in più e sarebbe favoritissimo per lo scudetto”, oppure: “Giocatore di una classe, tecnica ed intelligenza calcistica trai i primi 3 al mondo attualmente… e noi, i visionari, gli abbiamo tentennato un rinnovo per 2 anni e mezzo tenendolo allo stipendio di Juan Jesus”

Questa roba qui la fece pure a Napoli e ci fece volare. Ci ha campato di rendita, poi lo hanno sgamato e non ne azzeccava una, allora ha sguinzagliato padre e agente per andare a fare il giochino per più soldi sputando su chi lo amava. Complimenti” e poi: “Inutile rimpiangere Kvaratskhelia. Voleva cambiare aria da tempo. Le colpe vanno a chi non è riuscito a dare al mister una valida alternativa oltre a Neres” e anche: “Ma come dobbiamo farvelo capire?.. È andato via per sua scelta. L’ingaggio basso, solo un alibi. Lui ha abbandonato la squadra, città e tifosi nel bel mezzo di un Campionato. . Gratitudine Sportiva per quello che ha fatto, ma Basta amarlo.. Io no di certo” e infine: “Dove sono i minus habens che parlavano di un Kvaratskhelia sopravvalutato, in calo, che non poteva fare di più? Fa sfracelli al PSG! È la sua assenza ciò che costerà lo Scudetto al Napoli. Ok, voleva andare via e andava venduto subito ma non sostituirlo è stato un grave errore”.