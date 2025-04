Psg-Aston Villa 3-1, Kvaratskhelia da impazzire: segna e spegne l'entusiasmo del principe William

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

A molti sarà scesa una lacrima, dalle parti del Vesuvio: almeno sul volto di quelli che hanno assistito a Psg-Aston Villa. Hanno vinto i parigini, come da pronostico, trascinati da un grandissimo Kvaratskhelia, autore del sontuoso gol del 2-1 e di una serie di giocate sopraffine.

Kvara, ripianto Napoli

Viene da pensare dove sarebbe ora il Napoli, se a gennaio il georgiano non fosse volato in destinazione Parigi, sostituito dal desaparecido Okafor. Il ragazzo venuto dall’est corre, inventa, segna, e fa impazzire le difese assieme a colleghi che non gli sono da meno: Dembelé e Doué sono a loro volta inarrestabili, e il 3-1 finale con cui hanno battuto l’Aston Villa del solito Unay Emery non dice tutto sul dominio francese. Qualificazione ancora aperta, ma la squadra di Luis Enrique è apparsa di due spanne superiore agli inglesi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’esultanza del principe William

I padroni di casa provano a imporre fin da subito un ritmo alto, costringendo gli inglesi a chiudersi davanti a Martinez. Il portiere argentino viene chiamato due volte in causa nei primi minuti, prima da Vitinha e poi da Dembélé con una parata decisamente più complicata. Al 23′ è lo stesso Vitinha a sfiorare il gol, ma sono gli ospiti a passare in vantaggio al 35′: McGinn sorprende Mendes e fa partire il contropiede, Rashford serve la sovrapposizione di Tielemans che mette sul secondo palo per il facile appoggio di Rogers. Il gol provoca la smodata esultanza in tribuna del Principe William, che però durerà poco.

Psg, reazione furiosa

Perchè la reazione del Psg è furibonda e si concretizza al 39′ con la splendida rete di Doué, che dal vertice dell’area disegna una traiettoria arcuata che si infila all’incrocio, non lasciando scampo a Martinez. Nel secondo tempo Emery cerca di correre ai ripari togliendo l’ammonito Cash per Disasi, il quale però finisce praticamente gambe all’aria quando Kvaratskhelia lo supera per poi fulminare Martinez con un sinistro terribile sotto la traversa.

Al Villa Park sarà battaglia

I parigini sfiorano il doppio vantaggio con il mancino di Hakimi, su cui è ottima la risposta di Martinez. E nei minuti di recupero Mendes si inventa un grande gol con tanto di sterzata a mandare fuori tempo Konsa e Martinez. Proprio quando l’Aston Villa sembrava aver trovato le misure ed essersi accontentato della sconfitta per 2-1. Al Villa Park sarà battaglia, ma per gli inglesi sarà molto dura rimontare questo Psg, evidentemente non sazio dopo la vittoria della Ligue1.