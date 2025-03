Kvaratskhelia vicino al titolo col Psg ma non dimentica Napoli: su Instagram spunta un commento sorprendente

Il georgiano protagonista della vittoria sul Saint Etienne che ha portato i parigini a un passo dalla vittoria della Ligue 1 s’è complimentato con un giovane della Primavera azzurra

Dopo il 6-1 a Saint Etienne, arricchito da un suo gol, Kvicha Kvaratskhelia è vicinissimo alla vittoria della Ligue 1 con il Psg. Intanto, però, il georgiano non dimentica Napoli: su Instagram è apparso un suo commento inatteso a un giocatore della Primavera partenopea.

Kvaratskhelia e il Psg a un passo dalla vittoria in Ligue 1

Kvicha Kvaratskhelia si prepara a festeggiare la sua prima Ligue 1 col Psg: il georgiano ex Napoli ha contribuito con un gol dei suoi al 6-1 con cui la formazione parigina ha liquidato in trasferta il Saint Etienne, portando a 21 i punti di distacco sul Monaco, secondo in classifica.

Considerando che mancano 7 giornate alla fine del campionato, il conto è presto fatto: a Kvara e al suo Psg manca un solo punto per festeggiare la vittoria della Ligue 1, la festa potrebbe scattare sabato nell’anticipo al Parco dei Principi con l’Angers

Psg, Kvaratskhelia posta la prodezza col Saint Etienne

A Saint Etienne Kvaratskhelia ha siglato il gol più importante dei 6, quello del 2-1 e quindi del sorpasso ai Verts: il georgiano ha intercettato un pallone sulla trequarti avversaria, si è fiondato in porta a grande velocità, è rientrato sul sinistro e ha poi battuto a rete sul primo palo. Una prodezza che Kvara ha voluto celebrare anche sui social, con una storia sul suo account ufficiale su Instagram. Ma sul web Kvaratskhelia ha anche dimostrato di pensare ancora a Napoli e al Napoli…

Napoli, il commento di Kvaratskhelia al Primavera Russo

Nella giornata di oggi, infatti, un commento firmato da Kvara7, il profilo di Kvaratskhelia su Instagram, è apparso sotto ad alcune foto pubblicate da Lorenzo Russo, 19enne centrocampista tra i talenti più interessanti della Primavera del Napoli.

Il giovane calciatore ha pubblicato una serie di foto del secondo dei due gol segnati sabato nel 2-2 al Pescara: la rete è arrivata al 93’ e ha permesso agli azzurri di evitare la sconfitta. Sotto al post, tra i commenti dei tifosi e degli amici di Russo, anche quello di Kvara: “Ce giocatore”, ha scritto il georgiano in un italiano sgrammaticato a cui, però, pochi hanno badato.

Napoli, la reazione dei tifosi al commento di Kvaratskhelia

Il commento di Kvaratskhelia ha ovviamente fatto il pieno di like, ma numerosi sono stati anche le risposte di altri follower di Russo, che hanno immediatamente approfittato dell’occasione per manifestare il loro amore per Kvara: “Kvicha ci manchi troppo”, ha scritto Tiaviti, riassumendo i sentimenti di molti tifosi partenopei ancora innamorati del georgiano, grande protagonista dello scudetto del 2023.