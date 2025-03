Luis Enrique pazzo di Kvaratskhelia, ma non per i dribbling: la confessione del tecnico. E pure Lautaro elogia il georgiano

Il tecnico non s’è detto stupito dell’abilità nell’uno contro uno del georgiano, ma di un’altra caratteristica affinata negli anni al Napoli. A Kvicha anche i complimenti dell’interista

Kvicha Kvaratskhelia ci ha messo poco a conquistare il Psg e in particolare il suo nuovo allenatore Luis Enrique: in conferenza stampa il tecnico ha elogiato una caratteristica in particolare del georgiano. E a Kvara sono arrivati anche i complimenti indiretti di Lautaro Martinez, innamorato del suo dribbling.

Kvaratskhelia esploso al Psg

Qualche settimana di ambientamento, poi Kvicha Kvaratskhelia s’è preso il Psg, suscitando con le sue prodezze anche l’ovvia nostalgia dei tifosi del Napoli, che l’hanno visto partire a sorpresa nello scorso mercato di gennaio. Da quando è arrivato a Parigi il georgiano ha disputato 12 partite in tutte le competizioni, segnando 2 gol e 4 assist: tuttavia il suo contributo sta andando oltre i numeri e le statistiche, come visto anche nella vittoria del Psg a Liverpool nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League e come sottolineato oggi in conferenza stampa anche dal tecnico Luis Enrique.

Psg: Luis Enrique pazzo di Kvara, ma non per i dribbling

Alla vigilia del match in casa del Saint Etienne, l’allenatore catalano ha infatti sottolineato le doti fuori dal comune di Kvaratskhelia. “Dal punto di vista tecnico non c’è nulla di sorprendente – ha dichiarato Luis Enrique -. Conoscevamo Kvara già molto bene, era già noto per le sue abilità sulla scena calcistica mondiale”.

Ciò che ha davvero lasciato Luis Enrique con la bocca aperta, però, non è il dribbiling o la capacità di produrre giocate a effetto, ma una caratteristica che il georgiano ha affinato proprio in serie A, al Napoli, soprattutto sotto la gestione di Luciano Spalletti. “Ciò che mi ha sorpreso, invece, è stata la sua capacità di adattarsi al lavoro difensivo della squadra – ha sottolineato Luis Enrique – . Kvicha è il primo a tornare, a pressare”.

I complimenti di Lautaro a Kvaratskhelia

Sulle doti prettamente più offensive e spettacolari di Kvaratskhelia, invece, ha parlato Lautaro Martinez in un giochino che Dazn ha voluto sottoporgli. L’emittente in streaming ha chiesto al centravanti dell’Inter di indicare l’abilità che vorrebbe rubare a una serie di calciatori di livello internazionale.

L’interista è stato abbastanza sbrigativo quando gli è stato chiesto di Kylian Mbappé – “la velocità”, la sua risposta – o Erling Haaland (“la forza fisica”), mentre ha speso qualche parola in più proprio per Kvaratskhelia. “Gli ruberei la sua abilità nell’uno contro uno in velocità: è troppo forte!”, il commento dedicato dal Toro al georgiano ex Napoli.