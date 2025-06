Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 24 giugno

Programmazione TV di oggi per Basket Femminile, Calcio, Tennis e Atletica Leggera

Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati dello sport, con una programmazione televisiva che copre discipline tra le più seguite. Dalle sfide di basket femminile, con la nazionale italiana impegnata in partite di rilievo nell’ambito dell’EuroBasket, al tennis con gli incontri ATP e WTA trasmessi sui canali Sky, senza dimenticare il grande calcio con gli incontri del Mondiale per club negli Stati Uniti che vedono in campo squadre di altissimo livello come Benfica, Bayern Monaco, Chelsea e Boca Juniors.

Inoltre, per gli appassionati di atletica leggera, è in onda la World Athletics Continental Tour Gold da Ostrava, evento di prestigio che raduna i migliori atleti internazionali. La programmazione è in gran parte a pagamento, con molte dirette sui canali Sky e Dazn. Offre però anche gare in chiaro come la partita di basket Italia-Turchia su Rai 2 e Benfica-Bayern Monaco su Italia 1. Oggi, dunque, lo spettatore può scegliere tra diverse discipline e competizioni di alto profilo, tutte accessibili comodamente da casa con un palinsesto ricco e variegato.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

18:00 World Athletics Continental Tour Gold: Ostrava (Sky Sport Arena)

Basket Femminile

16:30 EuroBasket – Quarto di Finale 1 (Sky Sport 1)

EuroBasket – Quarto di Finale 1 (Sky Sport 1) 16:30 EuroBasket – 1^ Quarto Di Finale (Sky Sport Max)

EuroBasket – 1^ Quarto Di Finale (Sky Sport Max) 19:30 EuroBasket – Italia-Turchia (Sky Sport Max)

EuroBasket – Italia-Turchia (Sky Sport Max) 19:30 EuroBasket – Italia-Turchia (Sky Sport 1)

EuroBasket – Italia-Turchia (Sky Sport 1) 19:30 EuroBasket – Italia-Turchia (Rai 2, in chiaro)

Calcio

03:00 Mondiale per club Usa 2025 – Esperance-Chelsea (Dazn)

Mondiale per club Usa 2025 – Esperance-Chelsea (Dazn) 03:00 Mondiale per club Usa 2025 – Los Angeles FC-Flamengo (Dazn)

Mondiale per club Usa 2025 – Los Angeles FC-Flamengo (Dazn) 21:00 Mondiale per club Usa 2025 – Benfica-Bayern Monaco (Italia 1, in chiaro)

Mondiale per club Usa 2025 – Benfica-Bayern Monaco (Italia 1, in chiaro) 21:00 Mondiale per club Usa 2025 – Benfica-Bayern Monaco (Dazn)

Mondiale per club Usa 2025 – Benfica-Bayern Monaco (Dazn) 21:00 Mondiale per club Usa 2025 – Auckland City-Boca Juniors (Dazn)

Tennis

11:30 ATP & WTA (Sky Sport 1)

ATP & WTA (Sky Sport 1) 11:30 ATP & WTA (Sky Sport Tennis)