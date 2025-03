Napoli celebra Mertens, l’eroe senza scudetto diventa cittadino onorario. Ma quanto manca il “traditore” Kvaratskhelia

Il prossimo 6 giugno l’ex azzurro sarà protagonista della cerimonia al Maschio Angioino. Intanto senza il georgiano è crollata la media punti di Conte

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Dries Mertens ha solo sfiorato lo scudetto col Napoli, eppure resta uno dei giocatori più amati di sempre dai tifosi partenopei: il suo legame con la città verrà celebrato il prossimo 6 giugno, quando diventerà cittadino onorario di Napoli in una cerimonia ufficiale in Comune. Difficilmente lo stesso onore toccherà in futuro al “traditore” Kvicha Kvaratskhelia: intanto, però, la media punti degli azzurri è crollata senza di lui.

Mertens nel cuore dei tifosi del Napoli

Vincere non è tutto, per i tifosi del Napoli. Anzi, nei quasi 99 anni di storia del club i fan partenopei hanno dovuto ingoiare diversi bocconi amari. Tuttavia questo non ha impedito loro di restare accanto alla squadra, diventando una delle tifoserie più calorose del mondo del calcio, e di innamorarsi anche di giocatori che hanno vinto meno di quanto avrebbero potuto. Giocatori come Dries Mertens, che anche dopo il suo addio al Napoli nell’estate del 2022 continua a essere un beniamino del popolo partenopeo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I record di Mertens al Napoli

Mertens ha giocato per 9 stagioni nel Napoli, vincendo due Coppe Italia e due Supercoppe italiane e sfiorando lo scudetto nel 2017/18, quando gli azzurri guidati da Maurizio Sarri si piazzarono al secondo posto dietro la Juventus, fissando il record di punti del club (91). E di primato Mertens ne detiene anche un altro, quello di miglior marcatore di sempre nella storia del Napoli: 148 gol in 397 partite, numero che l’ha proiettato davanti a leggende del club come Marek Hamsik e Diego Armando Maradona.

Ma Mertens non s’è conquistato l’amore per i napoletani solo con le imprese sul campo. Il belga è amato per il suo rapporto con la città, che ha sempre vissuto pienamente, per le iniziative di beneficenza, per le dichiarazioni d’amore sui social e anche per la decisione di non lasciarla neanche dopo il trasferimento al Galatasaray: Mertens ha mantenuto la sua casa a Posillipo, nello storico Palazzo Donn’Anna, dove si reca appena possibile. La connessione con Napoli è tanto forte che i napoletani l’hanno ribattezzato Ciro, nome che poi il calciatore ha scelto per il suo primogenito.

Mertens cittadino onorario di Napoli

Mertens, insomma, è ritenuto un napoletano dai napoletani. Un legame, quello tra il calciatore e la città, che verrà celebrato il prossimo 6 giugno, quando terminerà la carriera dell’attaccante belga: in quella data, infatti, Mertens otterrà la cittadinanza onoraria di Napoli con una cerimonia ufficiale in programma in Comune, nella storica sede del Maschio Angioino. Un onore toccato recentemente a Luciano Spalletti, che a Napoli è rimasto solo 2 anni, riportando però la squadra a vincere lo scudetto.

Napoli, media punti crollata senza il “traditore” Kvaratskhelia

Tra i protagonisti dell’ultimo tricolore c’era anche Kvicha Kvaratskhelia, campione che ha subito quasi un destino opposto a quello di Mertens: dopo il colpo di fulmine e lo scudetto nella prima stagione in azzurro, il rapporto tra il georgiano e la città è stato irrimediabilmente rovinato dalla sua scelta di lasciare Napoli e trasferirsi al Psg. Kvara oggi è considerato da molti – non da tutti – un traditore.

E il suo “tradimento” ha di sicuro fatto male al Napoli: prima del suo addio, la squadra di Antonio Conte era prima in classifica e viaggiava ad una media punti di 2,35 a partita; dopo la cessione, il dato è crollato a 1,55 per gara e il Napoli ha perso il primato, ritrovandosi ora con 3 lunghezze di ritardo dai nerazzurri. A Parigi Kvara è lontano dagli occhi dei napoletani, ma il loro cuore continua a dolere…