Napoli: De Laurentiis si muove per accontentare Conte, ma l’idea Gatti fa infuriare i tifosi

Il centrale della Juventus nuovo obiettivo del d.s. Manna per soddisfare il tecnico, sui social i dubbi dei supporter partenopei

Mentre il Napoli lotta per lo scudetto, il presidente Aurelio De Laurentiis e il d.s. Giovanni Manna lavorano già per alzare il livello della squadra accontentando Antonio Conte e rafforzare l’organico in vista del ritorno in Champions League della prossima stagione: priorità alla difesa per il direttore sportivo, che punterebbe all’ingaggio di Federico Gatti dalla Juventus. Un nome che però fa discutere i tifosi azzurri.

Napoli, De Laurentiis e Manna vogliono accontentare Conte

Un mercato che alzi il livello tecnico e d’esperienza del Napoli e prepari la squadra al ritorno in Champions League della prossima stagione: è questo l’obiettivo del d.s. azzurro Giovanni Manna, incaricato dal presidente Aurelio De Laurentiis di accontentare i desideri di Antonio Conte. Le voci sul possibile addio a fine anno del tecnico salentino, infatti, vanno zittite con i fatti: già prima del termine del campionato il Napoli vuole assicurare a Conte dei rinforzi di livello, in modo da dissipare definitivamente i suoi dubbi sulla bontà del progetto avviato da ADL.

Napoli, già prenotato Marianucci dell’Empoli

La priorità di Manna sembra essere la difesa. Il primo colpo non è ancora chiuso, ma praticamente ipotecato: si tratta di Marianucci, centrale classe 2004 lanciato dall’Empoli in questa stagione e che ha conquistato il d.s. azzurro. L’accordo con il presidente dei toscani Corsi è cosa fatta, verrà formalizzato nelle prossime settimane come rivelato anche dall’agente del difensore, Mario Giuffredi.

Napoli, Manna pensa a Gatti della Juventus

Dopo Marianucci il Napoli intende però alzare l’asticella con Federico Gatti, centrale su cui Manna potrebbe mettere le mani approfittando della nuova rivoluzione tecnica che si profila in casa della Juventus. A dare la notizia è stato il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio: fisico, cattiveria e ormai una certa esperienza in serie A, oltre a una buona duttilità tattica (può giocare in una linea a tre o a quattro), queste le doti di Gatti che appare un profilo in grado di soddisfare le esigenze di Conte.

Napoli, tifosi infuriati per l’interesse per Gatti

Il nome di Gatti, però, non entusiasma i tifosi del Napoli: i supporter azzurri non vedono di buon occhio il difensore, sia perché arriverebbe dalla Juventus, sia per le sue caratteristiche da centrale piuttosto rude e incline anche al gioco duro. “Scarso e scorretto, non lo vorrei mai vedere nella nostra squadra!”, scrive Salvatore su X. “A chi lo vuoi mollare ‘sto scarsone la Juventus?”, domanda Padre Fra’. “Gatti può restare tranquillamente alla Juventus”, aggiunge Massimo. “Se Gatti venisse da noi sarebbe espulso ogni due partite”, commenta Fallen.

Fab10, invece, apre all’arrivo del centrale: “Da avversario lo detesto sportivamente, ma gaserebbe nella mia squadra”. Anche a Jerry, però, piace l’idea: “Gatti con Conte diventa come Stam”.