Juventus, Ardoino scatenato sui social: il Ceo di Thether lancia l’acronimo “MJGA” e sogna la coppia Zidane-Del Piero

La società che ha acquistato una quota di minoranza del club bianconero è guidata Paolo Ardoino, grande tifoso della squadra, e pubblica una foto fatta con l’intelligenza artificiale con i due ex campioni

Un’ancora di salvezza, il momento no della Juventus ha messo i tifosi in uno stato di agitazione e soprattutto alla ricerca di risposte. Il futuro di Thiago Motta è sempre più in bilico ma sono in tanti quelli che puntano il dito anche nei confronti della gestione societaria. Il sogno dei tifosi è quello di un ritorno di “juventini veri” alla guida del club come lo era l’ex presidente Andrea Agnelli.

La suggestione di Ardoino

Nelle ultime settimane a fare un po’ da tifoso ma un po’ anche da parte coinvolta c’è Paolo Ardoino. Si tratta del Ceo di Tether, società che nelle scorse settimane ha acquisito il 5% della Juventus. Si tratta di una società che si occupa di criptovalute e che considera il club bianconero come la soluzione ideale per fondere le nuove tecnologie con il mondo dello sport.

Ma Ardoino sembra più un tifoso desideroso di portare il club ai vecchi fasti più che un socio di minoranza. E su X ha pubblicato una foto che ha fatto subito alzare il livello dell’attenzione tra i fan della Vecchia Signora: un’immagine creata con l’intelligenza artificiale che ritrae Alex Del Piero e Zinedine dietro una scrivania con il logo della Juventus che campeggia alle loro spalle.

Il motto alla Trump

Non è la prima trovata di Paolo Ardoino nelle ultime settimane, sin dal suo ingresso con Tether nel mondo Juventus. L’amministratore delegato ha espresso chiaramente la volontà di vedere il club bianconero tornare ai massimi livelli al punto che ha coniato un acronimo che ricalca moltissimo quello del presidente americano Donald Trump. E dal “MAGA” siamo passati al “MJGA” che sta per “Make Juventus Great Again”. Un acronimo che nel giro di poco tempo è diventato un hashtag per i tifosi bianconeri che sperano che questo entusiasmo possa servire per dare una scossa in società.

L’ultima bacchettata a Motta?

Domenica scorsa dopo la brutta sconfitta con la Fiorentina, Ardoino si è lanciato in una citazione dal latino “Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?” Che tradotta suona più o meno “Fino a quando. Catilina, abuserai della nostra pazienza”. Il riferimento non è diretto ma non è impossibile immaginare come a vestire i panni di Catilina c’è Thiago Motta.