Napoli, su Conte il veleno di Bargiggia: il paragone con Mazzarri che scatena il web

Tifosi del Napoli scatenati nel post gara col Venezia: un duro attacco di Bargiggia ha acceso una bufera e richiamato in causa anche l'ex Mazzarri

Il post Venezia-Napoli ha scatenato l’inferno. Il deludente pareggio dei partenopei al Penzo ha praticamente spento le speranze scudetto, soprattutto dopo la vittoria dell’Inter contro l’Atalanta. Ai microfoni di DAZN, al termine della sfida del lunch match, Antonio Conte ha accusato il Venezia di non aver bagnato il campo. Subito dopo è poi arrivata la smentita della stessa tv e un durissimo attacco sui social da parte del giornalista Paolo Bargiggia che ha paragonato Mazzarri – offendendolo – all’attuale tecnico del Napoli.

La frase incriminata di Antonio Conte

Ad accendere il dibattito sui social è una frase pronunciata da Conte al termine della gara Venezia-Napoli ai microfoni di DAZN: “Il campo non era stato bagnato e la palla non scivolava. È la prima volta che succede questa cosa. Ho chiesto a Eusebio Di Francesco se lo avessero fatto apposta, ma mi ha detto di no”.

La stessa emittente ha poi smentito Conte mostrando le immagini degli irrigatori accesi durante la fase di riscaldamento (sia nel pre-partita che all’intervallo) con quattro frame immagine che indicano gli orari precisi di utilizzo dell’impianto idrico.

Bargiggia attacca Conte furiosamente

Non si dà pace il noto giornalista sportivo ed opinionista che attacca il tecnico dei partenopei con un post su Twitter: “Oltre 140 mln spesi sul mercato dal Napoli che paga Conte 8mln +2 a stagione, fuori dalle coppe, che pareggia 0 a 0 col Venezia, costato tutto, forse, lo stipendio annuo di Conte. E voi pappagalli, continuate pure ad esaltare ‘Antonio’ “.

Bargiggia paragona Conte a Mazzarri

C’è poi un paragone fatto da Bargiggia tra Conte e Mazzarri che ha scatenato il web: “Antonio il vero erede di Mazzarri. Stesso gioco, piangina uguali! Ma almeno Mazzarri lo ingaggi con due bruscolini e un tramezzino, non a 8 mln+2 a stagione”.

I tifosi del Napoli non ci stanno: “Fossi in Mazzarri ti avrei già querelato per offese e lesione di immagine”. Ed ancora: “Ma Mazzarri è un bollito ormai e ha portato il Napoli ancora più in crisi, con Conte comunque lo scudetto un po’ se l’è giocato”.

C’è poi chi scrive: “Perché tutta questa ossessione per Conte che comunque sta facendo un miracolo senza neanche il mercato di gennaio?!”

Non si placano gli animi sul web, c’è poi chi attacca il tecnico del Napoli come Franco da Salerno: “Secondo me Conte oltre ad avere delle fisime sui cambi… soffre in particolare un calo ipocalorico … di zuccheri… e di carboidrati complici le partite alle 12.30.. C’e’ chi perdeva le partite in Hotel e chi su Laghi e Lagune… CONTE.. CONTE.. COMPLICE DI AURELIO !!!”

