Venezia-Napoli 0-0, pagelle: Radu frena gli azzurri, Conte si mangia le mani, che occasione persa

Top e flop: non bastano Lukaku e Raspadori che colpisce un palo. Simeone delude nel finale; Radu salva i lagunari, bene Zerbin ed Ellertsson

Un Napoli versione mr. Hyde si incarta a Venezia e spreca un’occasione d’oro in chiave scudetto. Il testacoda finisce 0-0 al Penzo, con un lunch match destinato a chiudere senza un menù succulento di gol rispetto alle ghiotte occasioni create. Ed anche niente dessert per gli azzurri che possono solo recriminare per le palle gol sprecate, anche grazie ad un super Radu, e per un approccio più simile a quello della gara (persa) a Como che a quello visto con Inter e Fiorentina. La gara delle 12.30 si conferma un tabù per Conte. In attesa del big match di stasera tra Atalanta e Inter resta un senso di amarezza – e smarrimento – per una gara che era da vincere obbligatoriamente per la squadra azzurra ma il Venezia non ha rubato nulla. Il Napoli aggancia, comunque, il primato a quota 61 punti. Il Venezia, invece, non risale dal penultimo posto con 20 punti in Serie A.

Venezia-Napoli, la chiave tattica

Squadre in campo a specchio. Nel Venezia sono assenti Stankovic, Sverko, Svoboda e Yeboah (squalificato). Di Francesco si schiera col solito 3-5-2: Ellertsson e Fila vincono il ballottaggio con Zampano e Oristanio.

Nel Napoli c’è ancora fuori David Neres, mentre torna a disposizione Zambo Anguissa che parte però dalla panchina. Davanti coppia Raspadori-Lukaku, a sinistra confermato Spinazzola che vince il ballottaggio con Olivera.

Il Venezia alza il vertice basso di centrocampo, Nicolussi Caviglia, in posizione di trequartista per ostacolare la costruzione di gioco dal basso del Napoli. I Partenopei, invece, alzano McTominay in posizione di esterno sinistro d’attacco per aumentare la densità offensiva nell’area avversaria e mettere in difficoltà Schingtienne.

Nel secondo tempo il Venezia alza l’intensità offensiva: Di Francesco rafforza la manovra d’attacco inserendo il laterale di centrocampo a saltare in area, al fianco delle due punte centrali, sul cross dal lato opposto. Infatti, Conte chiede a Di Lorenzo di abbassarsi maggiormente per contenere gli inserimenti di Ellertsson in area, al fianco di Oristanio e Fila.

Venezia-Napoli, curiosità: grande equilibrio nel match

Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata in tutte le ultime 7 sfide contro il Venezia in Serie A, vincendo le 4 più recenti e pareggiando solo quest’oggi: solo contro Avellino (8) e Mantova (7) i partenopei hanno una striscia aperta più lunga di clean sheet consecutivi nel torneo. In casa del Venezia, comunque, resta grande equilibrio tra Venezia e Napoli: due vittorie per parte e quattro pareggi.

I top e flop del Venezia

Radu 7.5. Solo nel primo tempo salva tre possibili reti al Napoli su colpi di testa ravvicinati in area di rigore.

Solo nel primo tempo salva tre possibili reti al Napoli su colpi di testa ravvicinati in area di rigore. Ellertsson 6.5. Al 40′ va vicino alla rete del vantaggio ma trova la respinta di Meret in uscita dai pali.

Al 40′ va vicino alla rete del vantaggio ma trova la respinta di Meret in uscita dai pali. Nicolussi Caviglia 6.5. Da vertice basso sale in posizione di trequartista in fase di pressing alto sui portatori palla avversari.

Da vertice basso sale in posizione di trequartista in fase di pressing alto sui portatori palla avversari. Zerbin 6.5 Sfida dell’ex. Spinge molto sulla destra e tenta il dribbling su Spinazzola e Buongiorno per poi tentare di servire traversoni verso il centro. Cresce nettamente nel secondo tempo e alza moltissimo l’indice offensivo di pericolosità.

Sfida dell’ex. Spinge molto sulla destra e tenta il dribbling su Spinazzola e Buongiorno per poi tentare di servire traversoni verso il centro. Cresce nettamente nel secondo tempo e alza moltissimo l’indice offensivo di pericolosità. Oristanio 6. Alcune occasioni in area, di poco vicino al gol. Subentra al 38′, al posto di Maric, ma non in forma ottimale per stato influenzale.

Alcune occasioni in area, di poco vicino al gol. Subentra al 38′, al posto di Maric, ma non in forma ottimale per stato influenzale. Gytkjaer 6. All’80’ va vicinissimo al gol, non arriva di pochissimo su un cross teso a tagliare di Zerbin.

All’80’ va vicinissimo al gol, non arriva di pochissimo su un cross teso a tagliare di Zerbin. Fila 6. Su una ribattuta di Meret, di sinistro va vicinissimo a sbloccare la gara con un piazzato sul secondo palo respinto poi da Rrahmani sulla linea di porta.

Le pagelle del Napoli

Meret 6. Non si esalta con grandi interventi difensivi: salva, al 40′, su Ellertsson in uscita. Salva su Nicolussi Caviglia al 94′.

Non si esalta con grandi interventi difensivi: salva, al 40′, su Ellertsson in uscita. Salva su Nicolussi Caviglia al 94′. Di Lorenzo 6. Nel primo tempo è spesso su per sostenere la fase offensiva, nel secondo tempo è costretto a ripiegare maggiormente per contenere sui cross avversari verso l’interno dell’area.

Nel primo tempo è spesso su per sostenere la fase offensiva, nel secondo tempo è costretto a ripiegare maggiormente per contenere sui cross avversari verso l’interno dell’area. Rrahmani 6. Salva su Fila al 40′: con un’intervento provvidenziale respinge sulla linea di porta un tiro rasoterra, angolato ed indirizzato sul secondo palo a porta vuota. Cala di intensità nel secondo tempo ed è spesso impreciso nei rinvii. Juan Jesus sv. (dal 77′).

Salva su Fila al 40′: con un’intervento provvidenziale respinge sulla linea di porta un tiro rasoterra, angolato ed indirizzato sul secondo palo a porta vuota. Cala di intensità nel secondo tempo ed è spesso impreciso nei rinvii. (dal 77′). Buongiorno 6. Cresce nel secondo tempo quando il Venezia attacca incessantemente.

Cresce nel secondo tempo quando il Venezia attacca incessantemente. Politano 5.5. Tenta spesso il dribbling su Ellertsson e Candè per avvicinarsi alla porta e tentare varie – ma scialbe – conclusioni da fuori.

Tenta spesso il dribbling su Ellertsson e Candè per avvicinarsi alla porta e tentare varie – ma scialbe – conclusioni da fuori. Gilmour 5.5. Partita di contenimento, nella prima metà di gioco si dedica maggiormente alla fase offensiva. Anguissa 6 (dal 77′).

Partita di contenimento, nella prima metà di gioco si dedica maggiormente alla fase offensiva. Lobotka 6. Subisce la forte marcatura di Nicolussi Caviglia, resta al centro del gioco e della costruzione dal basso.

Subisce la forte marcatura di Nicolussi Caviglia, resta al centro del gioco e della costruzione dal basso. McTominay 6.5. Nel primo tempo salta due volte di testa in area, da calcio piazzato, ma trova le pronte respinte di Radu.

Nel primo tempo salta due volte di testa in area, da calcio piazzato, ma trova le pronte respinte di Radu. Spinazzola 6.5. Spinge fortissimo sulla sinistra, mette in gran difficoltà l’ex Zerbin costretto a ripiegare: tenta numerosi cross verso Lukaku, non tutti però precisi. Olivera sv (dal 76′).

Spinge fortissimo sulla sinistra, mette in gran difficoltà l’ex Zerbin costretto a ripiegare: tenta numerosi cross verso Lukaku, non tutti però precisi. Lukaku 6. Su di lui c’è la marcatura stretta di Idzes. Va vicino al gol nel primo tempo quando di testa si eleva, colpisce il pallone ma trova una respinta incredibile di Radu che salva sulla linea. Simeone 5 (dall’86). Spreca al 92′ sotto rete una palla gol clamorosa.

Su di lui c’è la marcatura stretta di Idzes. Va vicino al gol nel primo tempo quando di testa si eleva, colpisce il pallone ma trova una respinta incredibile di Radu che salva sulla linea. Spreca al 92′ sotto rete una palla gol clamorosa. Raspadori 6. Colpisce un palo al 5′ di gioco: dal limite dell’area sfrutta una ribattuta maldestra della difesa dei lagunari, di sinistro a giro prova a piazzare la palla alla destra di Radu andando vicinissimo al gol. Cala di intensità nel secondo tempo. Okafor 6 (dal 77′).

