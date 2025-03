Napoli, Conte snobba la Juventus: la risposta bruciante. Ma il possibile addio preoccupa

Il tecnico non si sbilancia sul desiderio dei tifosi bianconeri che lo vorrebbero in panchina nella prossima stagione

I tifosi della Juventus si sono espressi: il loro tecnico ideale per la prossima stagione è Antonio Conte. Che, però, è sotto contratto col Napoli fino al 2027: interrogato sull’argomento, l’allenatore ha snobbato la domanda sul possibile ritorno in bianconero. Ma l’ipotesi addio preoccupa i supporter partenopei.

Juventus, i tifosi vogliono il ritorno di Conte

Il sondaggio l’ha lanciato Tuttosport: quale allenatore per la Juventus della prossima stagione, dopo il possibile addio a Thiago Motta? La risposta dei tifosi bianconeri è stata cristallina: la prima opzione per la maggioranza corrisponde al nome di Antonio Conte. Tecnico che, però, è alla sua prima stagione al Napoli e che è sotto contratto con il club partenopeo fino a giugno 2027. I supporter della Juve sognano il suo ritorno, lui intanto ha snobbato l’argomento nella conferenza stampa alla vigilia del delicato impegno degli azzurri a Venezia.

Napoli, Conte snobba la domanda sul ritorno alla Juventus

“Io non devo rispondere a nessuno”, la risposta di Conte a chi gli chiedeva di commentare l’esito del sondaggio di Tuttosport. “Sono giochi mediatici – aggiunge poi Conte quasi snobbando la domanda ed evitando di entrare nel merito – è arte in Italia. Qualsiasi risposta possa dare può creare qualcosa… sono giochi mediatici, ci stanno. Niente, ne prendo atto”.

Napoli, il timore per l’addio di Conte

Il possibile addio di Conte, però, preoccupa i tifosi del Napoli: dopo il deludente mercato di gennaio la separazione anticipata tra Aurelio De Laurentiis e il tecnico salentino è un argomento che crea ansia tra i fan partenopei. Il timore è che si ripeta un altro caso Spalletti: la paura è che Conte possa lasciare anche in caso di vittoria dello scudetto, anzi che la vittoria del campionato possa addirittura anticipare il momento dell’addio dell’allenatore salentino.

Nelle ultime conferenze stampa Conte ha insistito spesso sulla necessità del club di investire in strutture e settore giovanile: anche per questo, forse, il tecnico aveva chiesto a Leonardo Bonucci di seguirlo a Napoli, come svelato dall’ex difensore. Se ADL non lo accontenterà e compirà passi avanti in questa direzione, le probabilità di un addio potrebbero crescere drasticamente.