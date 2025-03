Bonucci, il retroscena sul no al Napoli dell'ex Juve: "Conte mi voleva, ecco perché ho rifiutato"

L'ex perno centrale della BBC bianconera poteva trasferirsi in azzurro. La chiacchierata col suo vecchio mister non ha portato alla fumata bianca per un motivo ben preciso.

Ma ve lo sareste mai immaginato Leonardo Bonucci al Napoli? Se la risposta è no, è opportuno fare un passo indietro. Bisogna tornare fino alla scorsa estate, quando l’ex difensore della Juventus ha parlato con Conte ricevendo la proposta di entrare a far parte dello staff tecnico del condottiero pugliese. Come intuibile, il 37enne viterbese ha ringraziato e declinato. A spiegare il motivo è stato proprio il diretto interessato.

Si allunga la lista degli estimatori di Conte

Antonio Conte è molto amato dai suoi ex calciatori. Anche quelli avuto nel corso del triennio alla Juventus. Basti pensare alle parole di Andrea Pirlo che ha dichiarato di essersi ispirato proprio al condottiero leccese prima di intraprendere la carriera di allenatore. Tra gli estimatori del tecnico del Napoli c’è pure Leonardo Bonucci al quale avrebbe fatto piacere uno stage affianco al suo vecchio mister.

No al Napoli: questo il motivo

Nella scorsa estate c’è stata una chiacchierata tra Conte e Bonucci per una possibile collaborazione. L’ha raccontata lo stesso ex difensore viterbese nel corso del podcast della Gazzetta dello Sport: “In estate ci siamo parlati, io ero interessato alle sue nuove idee e lui si confronta spesso con me, mi ha chiesto anche le mie intenzioni. Uomo nello staff? C’è stata questa possibilità, ma non ero pronto, l’ho ringraziato e avevo bisogno di staccare dopo un anno difficile con 6 mesi duri in Germania e poi in Turchia, ero provato”.

Lo scudetto? Lo vincono gli azzurri

Bonucci ha anche raccontato come per lui il Napoli sia il grande favorito per lo scudetto. Anche qui la presenza di Antonio Conte è fondamentale per la sua previsione. Ma nessun pentimento: per l’ex giocatore non era ancora il momento di rientrare dopo un’annata turbolenta come l’ultima vissuta all’estero tra mille difficoltà. Per ora il perno centrale della BBC si accontenta di fare l’opinionista in giro per il web.

Il futuro di Leo con un sogno nel cuore

Per quanto riguarda il futuro, Bonny non ha mai nascosto quale sia il suo sogno: allenare la Juventus. Col club bianconero il campione d’Europa 2021 si è lasciato male anche se il tempo ha sanato tutte le ferite e ogni frattura è stata ricomposta. A Torino, poi, non c’è più l’uomo che lo ha mandato via, ovvero Max Allegri. Chissà che un giorno non si possa davvero tornare insieme. Intanto per Leo c’è una carriera da avviare. Se non da zero, quasi.