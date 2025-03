Juve, Bonucci sferza Thiago Motta ma la Lazio fa un favore al tecnico bianconero. E sul web scoppia il caos

L'ex difensore bianconero a "La Tripletta", podcast della Gazzetta dello Sport: "Manca incisività, Thiago deve migliorare nella comunicazione: tristi e dispiaciuti no, devi essere incazzato perché si è fatta una figura di m..da!"

Dall’alto di 357 presenze e otto Scudetti con la maglia della Juventus, della quale ha indossato spesso anche la fascia di capitano, Leonardo Bonucci sa perfettamente di cosa parla. Super-ospite de La Tripletta, podcast della Gazzetta dello Sport, l’ex difensore ha parlato della situazione della Juventus e di Thiago Motta.

Bonucci parla della sua Juventus

Tecnico bianconero che, per onor di cronaca, è ancora quarto in classifica, visto che la Lazio non è riuscita a superare l’Udinese nel monday night di campionato. Eppure, i problemi restano, e lo 0-4 patito in casa contro l’Atalanta è un risultato troppo pesante perché si possa voltare pagina troppo in fretta. “Mi ha fatto male il cuore, sono sincero. – ha detto Bonucci – ho visto una squadra in difficoltà, tolti i primi minuti di partita. Si capiva che non sarebbe stata la partita che tutti avremmo voluto vedere. Una partita difficile da vedere, ero con i miei figli disperati. Oggi è una giornata dura per noi juventini. Serve capire da queste partite, sia da parte dell’allenatore che i giocatori, che la Juve deve crescere sotto tutti i punti di vista”.

Juve, ecco cosa manca

Ma cosa manca alla Juventus secondo Bonucci? “Manca incisività, il gioco di Thiago piace ma in alcune partite fa molta fatica a concludere in porta e ieri è stata una partita di queste. I giocatori mancano di esperienza e di personalità devono crescere. Thiago Motta deve imparare che allenare la Juve è un mondo a parte e deve capire i tasselli da migliorare per mettere a disposizione della squadra tutte le conoscenze che ha dimostrato a Bologna. Quando subentrò a Sinisa (Mihajlovic, ndr.) fece la stessa fatica se non più, poi il Bologna gioca per certi obiettivi mentre la Juve per vincere“.

Thiago Motta, le parole nel mirino di Bonucci

Alla Juve non c’è tempo per gli esperimenti, bisogna vincere: eppure, Bonucci predica calma: “Se è un progetto triennale, bisogna avere tempo. Io capisco i tifosi juventini, sono il primo che si avvelena, ma ho fiducia che il prossimo anno possa essere con Thiago e possa essere positivo”. Quello che non è piaciuto all’ex difensore, però, sono state le parole nel dopo partita del tecnico nonché suo ex compagno di squadra in Nazionale: “Ora è sulla graticola, deve fare un passo in avanti nella gestione e anche a livello comunicativo. Ieri sera “tristi” e “dispiaciuti” no… Devi essere incazzato perché si è fatta una figura di merda!”.

Il web bianconero prende posizione su Thiago Motta

Parole che naturalmente non sono passate inosservate, ma sono state sottolineate dal web bianconero. Come Claudio: “Con lui in difesa ieri l ‘Atalanta non segnava mai“. E Simone aggiunge: “Bonucci farebbe ancora la differenza nel nostro campionato”. E Luke sottolinea: “Alla fine questi calciatori mancano come il pane in questa Juve. Antipatico quanto vuoi ma sapevano cosa vuol dire giocare certe partite”. Anche Gianni concorda: “Bravo….allenare la Juventus è un mondo a parte!!”. Mentre Cri è una voce fuori dal coro: “Da milanista motta merita rispetto e fiducia un progetto non dura una stagione cmq”. Cristiano invece non ha dubbi: “Thiago deve sapere che la Juve non è cosa per lui“. E Andrea ironizza: “Forse l’unica cosa buona che hai detto da juventino!”.