Juventus: tra Vlahovic e Thiago Motta è rottura totale, cosa è successo ieri

Si è riaperta la crisi bianconera: Motta va sotto accusa nel corso di Pressing su Canale 5 e Tacchinardi svela l'acredine tra il bomber e il tecnico

Era dal 1967 che la Juventus non perdeva in casa con quattro reti di scarto. Ma, a testimonianza del momento buio che sta vivendo Thiago Motta, la rottura totale tra alcuni giocatori ed allenatore è sempre più evidente. Infatti, dopo il messaggio di Locatelli che chiamava in causa il tecnico bianconero, in diretta tv dopo l’eliminazione con il PSV, arriva un altro comportamento durante Juventus-Atalanta che mostra chiaramente il clima di profonda sfiducia in casa bianconera: Vlahovic e Thiago Motta non si guardano nemmeno più in faccia. Ad accendere i riflettori su questo caso è Alessio Tacchinardi, nel corso di Pressing su Canale 5. I dettagli dell’accaduto e il commento delle immagini a bordocampo.

Tacchinardi svela: Vlahovic non sopporta più Thiago Motta

L’ex calciatore, ora opinionista di ‘Pressing’, Alessio Tacchinardi svela un retroscena e commenta le immagini bordocampo durante la sfida della Juventus contro l’Atalanta: “C’è anche un discorso empatico da affrontare, oltre quello tattico e tecnico: un giocatore non sopporta più Thiago Motta.”

Tacchinardi commenta il gesto di Vlahovic

Sempre Tacchinardi commenta il gesto dell’attaccante serbo che snobba completamente il tecnico bianconero al 75′: “Ho visto quando durante la partita Juventus-Atalanta, Vlahovic al momento dell’entrata in campo passa accanto Motta e non guarda nemmeno in faccia il tecnico bianconero, tenendo appositamente la testa bassa”.

Sabatini asfalta Motta e ‘sostiene’ il serbo

All’interno della discussione si inserisce anche Sandro Sabatini che critica aspramente Thiago Motta: “Non ho mai visto un giocatore che entra in campo e non è contento, Vlahovic entra sul 3-0: Koopmeiners gioca come ala destra e non l’ha mai fatto in vita sua, McKennie fantasista non l’ha mai fatto anche lui in vita sua. Ma perché non far giocare due punte assieme come Vlahovic e Kolo Muani? Motta avrebbe potuto far entrare Vlahovic sul 2-0 e non a fine partita, già compromessa tra l’altro”.

