Juventus, tra Adani e Panatta finisce in polemica alla DS per colpa di Motta

Durante lo storico talk show su Rai2, l'ex calciatore Lele Adani spiega i motivi del perché non ha mai creduto ad un possibile scudetto dei bianconeri

Alla Domenica Sportiva non mancano polemiche e dibattiti. Il noto format sportivo, che si conferma sul podio di ascolti con oltre 1 milione di telespettatori e il 10% share a puntata su Rai 2, non smette di stupire nelle analisi dei post gara: Lele Adani ed Adriano Panatta, questa volta, sono gli autori di un simpatico battibecco sulle possibilità o meno di vittoria dello scudetto per la Juventus. Al centro del discorso c’è la valutazione sul percorso fatto finora da Thiago Motta.

Adani non ha mai creduto allo scudetto della Juventus

Prima della partita contro l’Atalanta, c’era la possibilità in caso di vittoria che la Juventus di Thiago Motta potesse conquistare il terzo posto per poi tentare la corsa scudetto. Non è per nulla di questo avviso Lele Adani che spiega in modo chiaro: “La Juventus non era mai stata all’altezza della vittoria finale dello scudetto. Come è possibile creare questi presupposti per poi buttare giù tutto dopo questa sconfitta (contro la Dea)?”

Continua Lele Adani: “La partita con l’Atalanta, anche se fosse finita in vittoria per i bianconeri, non era meritevole della valutazione complessiva generale sul percorso fatto finora e proiettato verso il possibile scudetto. Il percorso di Thiago Motta sarà visto come positivo da forse solo il 10% degli addetti ai lavori, per poi illuderlo e mettergli pressione che potesse anche vincere lo scudetto. Davanti ci sono squadre come Inter e Napoli: siamo equilibrati nelle valutazioni!”

Panatta e il sogno scudetto dei tifosi juventini

A quel punto entra a gamba tesa Adriano Panatta che prova a controbattere a Lele Adani sul tema sogno scudetto per una tifoseria: “Lele, però non puoi nemmeno spegnere o levare il sogno ad una tifoseria. Da addetti alla comunicazione o no, non puoi neanche dire, ad inizio campionato, ad una tifoseria che la propria squadra non potrà mai vincerà lo scudetto”.

A quel punto non si è fatta attendere la risposta di Adani: “Non ad inizio campionato. Perché ad inizio campionato? Io parlo della valutazione generale e gli stessi che avranno anche avuto il sogno scudetto, ad inizio campionato, avranno poi capito che non erano in grado di poterlo raggiungere.”

Adani analizza il percorso fatto da Thiago Motta

Adani mette in chiaro: “Dopo qualche vittoria trovo inconcepibile che si possa anche mettere pressione per cercare di vincere ora lo scudetto, non si può stimolare la vittoria di un campionato dopo un percorso così deludente di Thiago Motta. A me sembra che ‘sogno o delusione’ sia settimanale e non valutato complessivamente in un percorso fatto da inizio campionato.”