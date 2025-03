Juve umiliata dall'Atalanta, altro che Scudetto: lo Stadium fischia, bufera su Motta, Giuntoli e squadra

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Ma quale Scudetto. Il sogno tricolore della Juventus di Motta è durato sei giorni, lo spazio di tempo trascorso dal 2-0 al Verona allo 0-4 con l’Atalanta. Una lezione storica subito allo Stadium da quella che doveva essere una rivale per il titolo e che invece s’è rivelata di un altro pianeta. La Juve dovrà lottare per centrare l’obiettivo minimo della stagione: la qualificazione in Champions League. Troppo poco per quelle che erano le aspettative dei tifosi. Che, non a caso, hanno contestato sonoramente squadra e dirigenza allo Stadium, già durante gli ultimi minuti della partita coi nerazzurri.

Juve travolta dall’Atalanta, l’ironia di Varriale

A rigirare subito il coltello nella piaga è l’ex vicedirettore di Rai Sport, Enrico Varriale, con un post su X: “Finisce l’impudica narrazione di una Juve da scudetto”. Molti tifosi bianconeri la pensano allo stesso modo. “Sarebbero da licenziare prima i dirigenti e poi questi mercenari. Un anno in Conference League ci farebbe bene”. E ancora: “Allegri sai quante risate si sta facendo”. Oppure: “Vergognosi tutti a casa non meritano la maglia”. E c’è chi ironizza: “Mi avevano quasi convinto, una settimana a parlare di Juve da Scudetto. Analisi, servizi, sondaggi. Ma andate via!”.

I tifosi della Juventus compatti: “Via Motta e Giuntoli”

Sul banco degli imputati i principali artefici del disastro stagionale, l’allenatore e l’uomo mercato: “Senza parole, senza commenti e spero da subito senza Motta e Giuntoli! Motta non è all’altezza… ha fallito nei risultati e nel gioco. Via ora!”. C’è chi spera in un atto volontario da parte del tecnico: “Motta fai il signore. Dimettiti”. C’è chi rilancia hashtag in fondo mai accantonati nel corso della stagione, neppure dopo le cinque vittorie di fila: “#Mottaout! Rivoglio una dirigenza appassionata di Juve e non di bilanci…“. E ancora: “Ci eravamo illusi dopo la vittoria a fatica con il Verona, ma l’Atalanta ci ha fatto capire di che livello siamo! Scarsi come l’allenatore Motta”.

Flop Juve: Koopmeiners, Kelly e Cambiaso i più bersagliati

Ce n’è anche per i calciatori, ovviamente. Per alcuni in particolare. “Sul secondo gol errore madornale di Kelly, giocatore imbarazzante, che, palla al piede, con mezzo campo vuoto e a 2 km all’ora, regala palla agli avversari”. Ma il simbolo del flop è un altro, proprio un ex Atalanta: “Forse Koopmeiners quel certificato doveva giocarselo stasera“. O anche: “Ma Koopmeiners come abbiamo fatto a pagarlo 60 milioni?”. E ancora: “Vedere l’impotenza di Cambiaso e Koopmeiners è disarmante”.