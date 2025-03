Pagelle Juventus-Verona 2-0: Thuram e Koopmeiners abbattono il muro eretto da Montipò

I bianconeri vincono contro l'Hellas, trovando il successo nell'ultimo terzo di gara grazie ai gol dei centrocampisti: Motta si riprende il quarto posto, superando la Lazio

La Juventus di Thiago Motta supera l’Hellas Verona grazie alle reti di Khéphren Thuram e Teun Koopmeiners, che puniscono un super Montipò nell’ultimo terzo di gara. Nel primo tempo, annullati i gol di McKennie e Suslov. Si concretizza così il contro-sorpasso sulla Lazio, con i bianconeri che ritrovano la zona Champions. Entriamo nel dettaglio delle pagelle del Monday Night della 27esima giornata di Serie A, tra top e flop dell’Allianz Stadium.

Juventus-Verona 2-0: vittoria targata Thuram-Koopmeiners

Dopo un buon avvio del Verona, caratterizzato da un paio di conclusioni interessanti verso la porta di Di Gregorio, il primo tempo è tutto di marca bianconera, con la Juve che va più volte vicino al gol del vantaggio. L’occasione più ghiotta capita sul piede di Khéphren Thuram, il cui tentativo viene intercettato a mano aperta da un super Montipò. Ci provano anche Yildiz e Kolo Muani, ma senza fortuna.

Prima dell’intervallo, c’è tempo per annullare due gol, uno per parte: vanificati il colpo di testa vincente di McKennie, per una carica fallosa di Kelly ai danni di Montipò, proteso in uscita aerea, e la meravigliosa conclusione di Suslov, con cui si chiude il primo tempo dello Stadium. Fatale per l’Hellas la segnalazione del Var, che rileva l’evidente posizione di off-side di Faraoni sugli sviluppi dell’azione.

Nella ripresa, non cambia il canovaccio della partita, con la Juve che tiene il pallino del gioco e costringe il Verona a stare basso. Yildiz e Nico Gonzalez impegnano ancora Montipò, che non può nulla sul sinistro di Thuram, servito alla grande da Cambiaso in area di rigore. Fondamentale la partecipazione di Locatelli all’azione del vantaggio della Vecchia Signora, chiamata a confrontarsi con la contestazione del tifo organizzato. Nei pressi del recupero, arriva anche il raddoppio del neo entrato Teun Koopmeiners, che ritrova il sorriso su un errore di Montipò. Finisce 2-0 allo Stadium, con la Juve di nuovo quarta in classifica, a +2 sulla Lazio e a -6 dall’Inter.

Le Pagelle della Juventus

Di Gregorio 6 : Attento in avvio sui due tentativi del Verona, che spaventa subito la Juve. Poi, ordinaria amministrazione.

: Attento in avvio sui due tentativi del Verona, che spaventa subito la Juve. Poi, ordinaria amministrazione. Weah 6 : Corre e crossa come se non ci fosse un domani, ma non basta. Motta si arrabbia quando lo vede accentrarsi in modo eccessivo; dal 60′ Alberto Costa 5,5 : Continua a sembrare impacciato e un pesce fuor d’acqua. L’impegno non si discute.

: Corre e crossa come se non ci fosse un domani, ma non basta. Motta si arrabbia quando lo vede accentrarsi in modo eccessivo; dal 60′ : Continua a sembrare impacciato e un pesce fuor d’acqua. L’impegno non si discute. Gatti 6,5 : Tiene a bada Sarr, con le buone e con le cattive. Ancora positivo; dal 70′ Kalulu 6 : Torna in campo ed è di per sé una buona notizia per Thiago Motta. Ordinato.

: Tiene a bada Sarr, con le buone e con le cattive. Ancora positivo; dal 70′ : Torna in campo ed è di per sé una buona notizia per Thiago Motta. Ordinato. Kelly 6,5 : Fa valere il fisico contro Sarr e non solo, dimostrandosi affidabile nell’arco dei 90 minuti. Bene anche in fase di impostazione, con un mancino che gli consente di essere molto pulito nel palleggio. Tra i più positivi.

: Fa valere il fisico contro Sarr e non solo, dimostrandosi affidabile nell’arco dei 90 minuti. Bene anche in fase di impostazione, con un mancino che gli consente di essere molto pulito nel palleggio. Tra i più positivi. Cambiaso 6,5 : Spaesato, troppe volte impreciso nella prima ora di gioco. Poi, decide di accendersi e fornisce l’assist a Thuram per il gol che sblocca la partita. Importante, a modo suo.

: Spaesato, troppe volte impreciso nella prima ora di gioco. Poi, decide di accendersi e fornisce l’assist a Thuram per il gol che sblocca la partita. Importante, a modo suo. Thuram 7 : Si divora il gol del possibile 1-0 nel primo tempo, poi la sblocca nella ripresa, con un tiro più difficile di quel che potrebbe sembrare. Fisicità al potere.

: Si divora il gol del possibile 1-0 nel primo tempo, poi la sblocca nella ripresa, con un tiro più difficile di quel che potrebbe sembrare. Fisicità al potere. Locatelli 6 : Non la miglior prestazione del regista bianconero, che poi si inserisce alla grande nell’azione che porta al gol di Thuram, imbucando un filtrante per Cambiaso.

: Non la miglior prestazione del regista bianconero, che poi si inserisce alla grande nell’azione che porta al gol di Thuram, imbucando un filtrante per Cambiaso. Yildiz 6,5 : In partita sin dai primi minuti, le prova tutte per scardinare la difesa del Verona. Usa Kolo Muani come pivot e ne beneficia in più di un’occasione, trovando sulla sua strada un ottimo Montipò; dall’82’ Mbangula s.v.

: In partita sin dai primi minuti, le prova tutte per scardinare la difesa del Verona. Usa Kolo Muani come pivot e ne beneficia in più di un’occasione, trovando sulla sua strada un ottimo Montipò; dall’82’ s.v. McKennie 5,5 : Gli viene annullato il gol del possibile 1-0 a causa di una carica di Kelly su Montipò, ma non disputa una buona partita dal punto di vista tecnico. Spesso respinto dal muro del Verona; dal 60′ Koopmeiners 6,5: Entra insolitamente sulla destra, ma alla fine pesca il jolly e realizza il 2-0. Non segnava dallo scorso 7 dicembre in campionato contro il Bologna.

: Gli viene annullato il gol del possibile 1-0 a causa di una carica di Kelly su Montipò, ma non disputa una buona partita dal punto di vista tecnico. Spesso respinto dal muro del Verona; dal 60′ 6,5: Entra insolitamente sulla destra, ma alla fine pesca il jolly e realizza il 2-0. Non segnava dallo scorso 7 dicembre in campionato contro il Bologna. Nico Gonzalez 6 : Non sempre pulito, sbaglia tanto sotto il profilo tecnico. Lezioso, talvolta.

: Non sempre pulito, sbaglia tanto sotto il profilo tecnico. Lezioso, talvolta. Kolo Muani 5,5 : Ha un paio di occasioni per centrare il bersaglio grosso, ma non supera Montipò. Bravo nel farsi trovare Yildiz e a lavorare da boa; dall’82’ Vlahovic s.v.

: Ha un paio di occasioni per centrare il bersaglio grosso, ma non supera Montipò. Bravo nel farsi trovare Yildiz e a lavorare da boa; dall’82’ All. Motta 6: In un clima surreale, si affida alle sue certezze in avvio, puntando sull’intensità e su una pressione ultra-offensiva. Thuram ripaga la sua fiducia, mentre restano ancora incomprensibili alcune scelte in corso d’opera. La staffetta Weah-Alberto Costa, per esempio.

Top e Flop del Verona

TOP

Montipò 7 : Para tutto il “parabile”, sfornando una prestazione di altissimo livello. Superlativo l’intervento su Thuram nel primo tempo, poi è attento su Kolo Muani, Yildiz e Nico Gonzalez. Non può nulla sul gol dello stesso Thuram, che abbatte il muro eretto dalla retroguardia scaligera. Nel finale, si esalta anche su Locatelli, mentre avrebbe potuto far meglio sulla rete di Koopmeiners.

: Para tutto il “parabile”, sfornando una prestazione di altissimo livello. Superlativo l’intervento su Thuram nel primo tempo, poi è attento su Kolo Muani, Yildiz e Nico Gonzalez. Non può nulla sul gol dello stesso Thuram, che abbatte il muro eretto dalla retroguardia scaligera. Nel finale, si esalta anche su Locatelli, mentre avrebbe potuto far meglio sulla rete di Koopmeiners. Suslov 6,5: Al di là dello splendido gol annullato dal Var, a causa della posizione di fuorigioco di Faraoni, disputa una partita di spessore, per gamba e applicazione. Sempre pronto a ripiegare in fase difensiva e bravo a ripartire con pericolosità quando il Verona ha la fortuna di condurre il possesso.

FLOP