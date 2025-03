Juventus, Vlahovic si gioca il jolly per rinascere: i consigli di Sinner

Il bomber bianconero è stato a pranzo con il fenomeno altoatesino al JMedical: due ore a tavola per conoscersi di persona dopo i complimenti reciproci

Metti una mattina a pranzo un bomber in crisi e un fenomeno di caratura mondiale, che prescinde il suo sport – che è il tennis – essendo diventato icona internazionale dello sport: singolare incontro oggi all’hotel del Jmedical di Torino tra Dusan Vlahovic e Jannik Sinner che si sono incontrati per la prima volta di persona in un pranzo che si è consumato al centro bianconero per circa due ore. Tra l’attaccante serbo e il tennista c’era stima reciproca, sugellata però solo da reciproci complimenti via social.

Il pranzo tra Vlahovic e Sinner

I due si erano sentiti proprio tramite i social per darsi un appuntamento. Jannik frequenta spesso durante l’anno l’area della Continassa perché viene seguito per la parte sanitaria dal JMedical: conosce bene anche il Jhotel perché vi ha soggiornato in più occasioni. Ecco quindi l’invito: “Ci sei oggi Dusan? Ti va di vederci?”.

L’incontro è stato un’occasione per approfondire la conoscenza e per confrontarsi. Facile immaginare che Vlahovic, che non sta attraversando un momento felice e che solo nell’ultimo match ha giocato dall’inizio da quando è stato acquistato Kolo Muani, abbia chiesto qualche consiglio al campione altoatesino. Benchè sia bravo anche con i piedi Sinner, non è sulla tecnica che il serbo ha chiesto aiuto ma sulla tenuta psicologica, ultimamente il suo vero tallone d’Achille.

I regali tra Sinner e Vlahovic

Il briefing è stato caratterizzato da buonumore, cordialità e voglia di conoscersi meglio, al punto da essersi salutati con la promessa che ci si rivedrà molto presto. Nessuno dei due si è presentato a mani vuote: Jannik ha regalato a Dusan una sua racchetta, l’attaccante ha ricambiato con la maglia numero 9 della Juventus.

Jannik non ha mai nascosto la sua passione per il calcio e in particolare per il Milan, di cui è tifoso sfegatato. Tra i pochi calciatori che segue sui social oltre a Leao, Loftus-Cheek e altri milanisti ci sono anche l’ex rossonero Donnarumma, Marco Verratti, Dembelè. Grealish e appunto Vlahovic.

Un’amicizia nata via social

Anche il serbo è un grande appassionato di sport e oltre al calcio, segue molte altre discipline tra cui il tennis e ha sempre avuto una grande stima per Sinner. I primi ammiccamenti pubblici risalgono alla scorsa primavera quando Sinner volle omaggiare il successo in Coppa Italia della Juventus deciso proprio da Vlahovic con due likes: il primo sul profilo ufficiale della Juventus che pubblicò un post con l’attaccante serbo e la Coppa Italia in braccio, il secondo direttamente personale a Vlahovic nello scatto del “Buongiorno” con la coppa al cielo che il numero 9 bianconero condivise dopo la notte di festa.

Nel settembre 2024 il like lo mise Dusan a Jannik e da allora l’amicizia è continuata nonostante il tifo del bomber bianconero per il connazionale Djokovic. Se i consigli del n.1 al mondo nel ranking Atp a Vlahovic porteranno frutti si vedrà presto, magari già col Verona. E allora chissà che sul profilo di Sinner non spunti anche il like di Thiago Motta.