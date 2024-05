Pagelle Atalanta-Juventus 0-1: Vlahovic si prende la Coppa Italia, Bremer gigante, CDK e Hien flop

Top e flop della partita Atalanta-Juventus, valevole per la finale di Coppa Italia: i bianconeri trionfano con un gol di super Vlahovic dopo 4', Cambiaso assistman

La Juventus batte l’Atalanta e conquista la 15esima Coppa Italia della sua storia. Eroe della serata dell’Olimpico è stato un incontenibile Vlahovic, cui sono bastati quattro minuti per sbloccare la finale. Se Allegri salva o quasi la stagione con un trofeo, Gasperini stecca la prima: alla Dea resta ancora l’ultimo atto di Europa League col Bayer Leverkusen. Le pagelle di Atalanta e Juventus, top e flop della finale, il voto all’arbitro Maresca e il tabellino del match nella nostra analisi.

Atalanta-Juventus, la chiave della partita

Gasperini schiera De Roon nel terzetto difensivo, Koopmeiners e De Ketelaere con Lookman in attacco. Allegri risponde con Nicolussi Caviglia in mediana, Iling Junior a sinistra e lì davanti Chiesa e Vlahovic. Subito in vantaggio i bianconeri: al 4′ splendida palla in profondità di Cambiaso per Vlahovic, che va via a Hien e trafigge Carnesecchi. La Dea prova a reagire, senza tuttavia creare seri grattacapi ai bianconeri che si difendono con ordine. Al 33′ De Ketelaere calcia alle stelle da ottimo posizione. Nel finale di tempo Gatti salva su tiro a botta sicura di Pasalic.

A inizio ripresa Gasperini cambia: fuori l’impalpabile De Ketelaere, dentro El Bilal Touré. L’Atalanta schiaccia gli avversari e mette i brividi alla Signora con una conclusione deviata di Lookman. Nel momento di massima pressione degli orobici, arriva il raddoppio di Vlahovic ancora su assist di Cambiaso. Ma la rete è annullata per fuorigioco. Quindi nerazzurri pericolosi con il palo di Lookman cui fa seguito la traversa di Miretti. Il risultato non cambia più: la Coppa Italia è della Juve.

Juventus, che cosa ha funzionato

Il piano di Allegri ha funzionato: colpire subito l’Atalanta per poi difendersi a oltranza e provare a far male in contropiede. Prestazione perfetta del pacchetto arretrato, Vlahovic un uragano.

Atalanta, che cosa non ha funzionato

Atalanta sorpresa dall’avvio veemente dei bianconeri. Si avverte eccome l’assenza di Scamacca: le stelle di Gasp faticano tremendamente contro la difesa fisica della Juventus e, di fatto, non riescono mai a impensierirla.

Le pagelle dell’Atalanta

Carnesecchi 6: Non ha responsabilità sul gol della Juve.

Non ha responsabilità sul gol della Juve. De Roon 5,5: Schierato come braccetto sinistro, sbaglia l’uscita su McKennie nell’azione dell’1-0 bianconero. Esce in lacrime per infortunio e Gasp trema in chiave Europa League. Toloi (5,5 dal 65′).

Schierato come braccetto sinistro, sbaglia l’uscita su McKennie nell’azione dell’1-0 bianconero. Esce in lacrime per infortunio e Gasp trema in chiave Europa League. (5,5 dal 65′). Hien 4,5: Troppo timida l’opposizione a Vlahovic, che lo brucia per poi insaccare. Graziato da Maresca per l’intervento scomposto sempre su Vlahovic non ritenuto da rigore. Scalvini (6 dal 59′).

Troppo timida l’opposizione a Vlahovic, che lo brucia per poi insaccare. Graziato da Maresca per l’intervento scomposto sempre su Vlahovic non ritenuto da rigore. (6 dal 59′). Djimsiti 5: Tiene in gioco Vlahovic e l’Atalanta va sotto.

Tiene in gioco Vlahovic e l’Atalanta va sotto. Zappacosta 5,5: Arginato, non riesce quasi mai ad affondare sulla fascia. Hateboer (6 dal 59′).

Arginato, non riesce quasi mai ad affondare sulla fascia. (6 dal 59′). Pasalic 5,5: A fine primo tempo va vicinissimo al pareggio, ma Gatti compie un salvataggio provvidenziale. Miranchuk (6 dal 59′: Ci prova con un tiro di controbalzo che finisce alto sulla traversa).

A fine primo tempo va vicinissimo al pareggio, ma Gatti compie un salvataggio provvidenziale. (6 dal 59′: Ci prova con un tiro di controbalzo che finisce alto sulla traversa). Ederson 6,5: Prezioso in mezzo al campo con i suoi continui recuperi.

Prezioso in mezzo al campo con i suoi continui recuperi. Ruggeri 5,5: Vale lo stesso discorso fatto per Zappacosta: non trova sbocco sulla sua corsia. Nella ripresa – con la Juve schiacciata – guadagna metri, ma pecca in quanto a precisione.

Vale lo stesso discorso fatto per Zappacosta: non trova sbocco sulla sua corsia. Nella ripresa – con la Juve schiacciata – guadagna metri, ma pecca in quanto a precisione. Koopmeiners 5,5: La stella olandese non riesce a illuminare la notte nerazzurra. Mai.

La stella olandese non riesce a illuminare la notte nerazzurra. Mai. De Ketelaere 5: Un tiraccio finito in orbita e null’altro: questa volta il belga stecca. E la sua finale termina all’intervallo. El Bilal Touré (5,5 dal 46′: Non lascia il segno).

Un tiraccio finito in orbita e null’altro: questa volta il belga stecca. E la sua finale termina all’intervallo. (5,5 dal 46′: Non lascia il segno). Lookman 6: Fatica a sprigionare la sua velocità perché sbatte di continuo contro il muro bianconero. Meglio nel secondo tempo, quando il palo gli nega la gioia del pareggio.

Le pagelle della Juventus

Perin 6: Il portiere di coppa non fa rimpiangere Szczesny, anche grazie a un’Atalanta poco ispirata.

Il portiere di coppa non fa rimpiangere Szczesny, anche grazie a un’Atalanta poco ispirata. Gatti 7: Fisico e cattiveria: ciò che serve contro la ruvida Dea. E salva un gol fatto su tiro a botta sicura di Pasalic.

Fisico e cattiveria: ciò che serve contro la ruvida Dea. E salva un gol fatto su tiro a botta sicura di Pasalic. Bremer 7,5: Un gigante, il brasiliano. Comanda la difesa con decisione.

Un gigante, il brasiliano. Comanda la difesa con decisione. Danilo 6,5: Molto bene anche il capitano, che fa valere tutta la sua esperienza.

Molto bene anche il capitano, che fa valere tutta la sua esperienza. McKennie 6,5: L’americano è protagonista nell’azione del vantaggio col tocco di prima per Cambiaso: una garanzia.

L’americano è protagonista nell’azione del vantaggio col tocco di prima per Cambiaso: una garanzia. Cambiaso 6,5: Tanto geniale quanto perfetto il filtrante per Vlahovic che sblocca il match dopo soli 4′. Weah (sv dall’81’).

Tanto geniale quanto perfetto il filtrante per Vlahovic che sblocca il match dopo soli 4′. (sv dall’81’). Nicolussi Caviglia 6: Allegri si affida al classe 2000 aostano e il buon Hans – seppur timido – fornisce il proprio apporto in mediana. Miretti (6 dal 62′: spacca la traversa con un bolide).

Allegri si affida al classe 2000 aostano e il buon Hans – seppur timido – fornisce il proprio apporto in mediana. (6 dal 62′: spacca la traversa con un bolide). Rabiot 6,5: Lo si vede praticamente ovunque nel tentativo di far andare fuori giri Ederson allontanandolo dalla sua consueta posizione davanti alla difesa.

Lo si vede praticamente ovunque nel tentativo di far andare fuori giri Ederson allontanandolo dalla sua consueta posizione davanti alla difesa. Iling Junior 6: Si abbassa molto per aiutare il pacchetto arretrato e, quando può, prova a sgasare sulla corsia mancina.

Si abbassa molto per aiutare il pacchetto arretrato e, quando può, prova a sgasare sulla corsia mancina. Chiesa 6: È l’anello di congiunzione tra centrocampo e attacco: non mancano accelerazioni e qualche buona intuizione, ma pure delle imprecisioni. Yildiz (sv dal 70′).

È l’anello di congiunzione tra centrocampo e attacco: non mancano accelerazioni e qualche buona intuizione, ma pure delle imprecisioni. (sv dal 70′). Vlahovic 8: Si sbarazza di Hien e trafigge Carnesecchi alla prima palla utile: una furia. Per distacco il migliore della Juve in questa stagione. Milik (6 dall’81’).

Top e flop di Atalanta-Juventus

Top

Vlahovic (Juventus): Calciatore completamente recuperato e ritrovato, dal punto di vista fisico e mentale. Perché se sblocchi una finale dopo una manciata di minuti, significa che sei pienamente sul pezzo. Sono diciotto i gol totali in stagione.

Calciatore completamente recuperato e ritrovato, dal punto di vista fisico e mentale. Perché se sblocchi una finale dopo una manciata di minuti, significa che sei pienamente sul pezzo. Sono diciotto i gol totali in stagione. Emerson (Atalanta): Quanti recuperi nella zona nevralgica del campo: inesauribile.

Flop

Hien (Atalanta): Fatale l’errore in chiusura su Vlahovic. Il centravanti serbo gli dà il tormento.

Fatale l’errore in chiusura su Vlahovic. Il centravanti serbo gli dà il tormento. De Ketelaere (Atalanta): Dalla doppietta alla Roma alla partitaccia di coppa. Gasperini lo boccia dopo 45′.

Il voto all’arbitro

Fabio Maresca 4,5: Regolare il gol di Vlahovic, tenuto in gioco da Djimsiti. Giusto il giallo a Hien per fallo su Chiesa. Unica pecca: nega un calcio d’angolo alla Juve facendo infuriare Vlahovic. Poi il serbo protesta non poco per una sbracciata con tanto ginocchiata di Hien: per arbitro e Var non è rigore. Ma restano – e tanto – i dubbi. Manca un giallo a Pasalic. Decisivo il consulto col Var per annullare il raddoppio di Vlahovic per posizione di fuorigioco. In pieno recupero caccia un Allegri semplicemente infuriato che lancia via giacca e cravatta urlando: “Dov’è Rocchi? Dov’è Rocchi?”.

Il tabellino di Atalanta-Juventus

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon (65′ Toloi), Hien (59′ Scalvini), Djimsiti; Zappacosta (59′ Hateboer), Pasalic (59′ Miranchuk), Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere (46′ Touré); Lookman. A disposizione: Musso, Rossi, Bakker, Adopo, Bonfanti. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo: McKennie, Cambiaso (81′ Weah), Nicolussi Caviglia (62′ Miretti), Rabiot, Iling Junior; Chiesa (70′ Yildiz), Vlahovic (81′ Milik). A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Kostic, Alex Sandro, Kean, Rugani, Alcaraz, Djalo. Allenatore: Massimiliano Allegri

Arbitro: Fabio Maresca

Ammoniti: Hien, Vlahovic, Djimsiti, Bremer

Espulso: Allegri per proteste

Marcatori: 4′ Vlahovic