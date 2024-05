Finale Coppa Italia, scontri tra tifosi di Juve e Atalanta in autostrada: sassi e fumogeni sull'A1

Le tifoserie delle due squadre che questa sera alle 21 giocheranno la finale Coppa Italia sono entrate in contatto in autostrada

Violenti scontri tra tifosi di Juventus e Atalanta sull’A1. Si scalda, ancora prima di iniziare, la finale di Coppa Italia che questa sera vedrà sfidarsi all’Olimpico di Roma la Juventus di Massimiliano Allegri e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Finale Coppa Italia, scontri tra tifosi in autostrada

La finale di Coppa Italia, Atalanta-Juventus, inizia nel peggiore dei modi. Ad alcune ore dal fischio d’inizio dell’Olimpico, le tifoserie delle due squadre sono venute in contatto in ben due distinte occasioni, dando vita a violenti scontri sull’autostrada A1 all’altezza di Firenze e di Arezzo, fortunatamente senza feriti.

Primo scontro in Autogrill

Come riportato da Repubblica, il primo scontro si è verificato all’Autogrill Arno, in provincia di Firenze, con i Viking della Juventus, scortati dai raparti mobili della Polizia di Stato, venuti in contato verbalmente con i sostenitori della Dea. Sono volati insulti e parole forti da ambo le tifoserie, ma non c’è stato scontro fisico.

Sassi e fumogeni nell’area di sosta

Più acceso, invece, lo scontro andato in scena nell’area di sosta San Giovanni, sempre in Toscana, in provincia di Arezzo, con le automobili dei tifosi della Vecchia Signora e di quelli bergamaschi a scambiarsi non solo insulti, ma a dare vita a una vera e propria sassaiola, con tanto di lancio di fumogeni. Il tutto, nonostante la scorta della Digos. Non certo le migliori premesse per una finale.