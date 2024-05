Juventus, Rabiot e la rivelazione choc sullo spogliatoio: tifosi inferociti

Dopo il gol del pareggio alla Salernitana il centrocampista ha di fatto annunciato che saluterà i bianconeri aggiungendo che molti compagni hanno dubbi sulla loro permanenza

Adrien Rabiot ha evitato alla Juventus la figuraccia del k.o. con la Salernitana già retrocessa, tuttavia a fine gara il centrocampista ha dato un dispiacere ai tifosi bianconeri annunciando il suo addio al termine della stagione. Inquietante il retroscena svelato dal francese: molti dei suoi compagni hanno dubbi sul restare alla Juve.

Juventus, Rabiot dice addio tra le righe

Adrien Rabiot, in gol ieri nel pareggio sofferto contro la già retrocessa Salernitana, è stato uno dei pochi giocatori della Juventus ad offrire continuità di rendimento nel corso della stagione. A fine gara, il francese s’è però detto dubbioso sul suo futuro in bianconero: per molti le sue sono state parole d’addio. “Finché non avremo raggiunto gli obiettivi, non parleremo con la società – ha dichiarato Rabiot – Sono contento e orgoglioso di essere qua e di guidare questa squadra di giovani. Questa sera avevo anche la fascia di capitano. Ma nel calcio bisogna parlarsi: ci sono delle cose da dire, ma vedremo dopo la finale. Avremo il tempo per farlo”.

Juventus, il retroscena sullo spogliatoio rivelato da Rabiot

A preoccupare i tifosi della Juventus, però, sono altre considerazioni offerte da Rabiot, che ha svelato anche un retroscena sullo spogliatoio: come lui, molti altri compagni di squadra hanno seri dubbi sul restare o meno alla Juventus nella prossima stagione. “Parlo di un gruppo, non sono l’unico qui – ha aggiunto Rabiot -. In tanti non sanno cosa fare l’anno prossimo, anche nello staff, in tanti dobbiamo ragionare. Non so ancora se sarò lì, ma devo dare tutto e provare a vincere per mettere nelle migliori condizioni la squadra per l’anno prossimo”.

Juventus, tifosi infuriati dopo le parole di Rabiot

Per i tifosi le parole di Rabiot sono allarmanti. Del desiderio del centrocampista di cambiare aria si sapeva, ma il fatto che tanti giocatori – tra l’altro dopo un’annata non esaltante – vogliano lasciare un club di prestigio come la Juventus rappresenta un serio problema. “Queste dichiarazioni di Rabiot sono molto gravi – sottolinea MomoSaid su X -, se la società ha lasciato tutti in un limbo di incertezza… non sarei affatto sorpreso delle prestazioni del girono di ritorno, e ripeto, è molto grave come cosa”. “Rabiot ha scoperchiato il vaso di pandora – aggiunge Savocanatale -. Da mesi alla Juventus vige un clima di liberi tutti e nessuno, compreso Giuntoli, riesce a mantenere la barra dritta”. “Rabiot non ha svelato nulla – scrive Stefano – a chi non era ben chiaro che l’ambiente fosse poco unito?”. Baba Yaga invece esulta: “Bene sia lui che tanti altri devono seguirlo con la valigia in mano. Non siete da Juve. Poco ma sicuro”.