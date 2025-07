Sinner, Panichi e il segreto di spogliatoio di Parigi rivelato: la verità sull'allontanamento del preparatore

Il retroscena del Corriere della Sera: spifferi non graditi sulla reazione di Jannik al ko contro Alcaraz al Roland Garros. Badio "innocente", via solo perché legato al collega.

Sin dal giorno dell’ufficialità della separazione tra Jannik Sinner e la coppia di professionisti top chiamata a occuparsi del suo fisico e dei suoi muscoli, Marco Panichi e Ulises Badio, si sono rincorsi voci e retroscena a proposito dei motivi che avrebbero indotto il rosso di San Candido a dare il benservito ai suoi collaboratori. Ora si aggiungono nuove indiscrezioni, ulteriori dettagli relativi a questa controversa decisione, maturata a pochi giorni dallo Slam più importante e prestigioso, forse anche il più difficile: Wimbledon.

Wimbledon, Sinner e i segreti di Parigi: il retroscena

Come riportato sul Corriere della Sera, il divorzio sarebbe stato legato a qualche rivelazione di troppo dopo il ko di Sinner nella finale del Roland Garros contro Alcaraz. Dei segreti di spogliatoio che dovevano rimanere tali e che invece sarebbero stati divulgati, offerti in pasto alla stampa. O piuttosto a qualcuno del mondo della stampa. Un megafono non richiesto, che anzi sarebbe dovuto restare silente. Una “gola profonda” sul momento di fragilità emotiva vissuto da Jannik dopo il clamoroso ribaltone subito a Parigi.

Panichi e Badio allontanati dopo le confidenze riservate

A rivelare dettagli destinati a rimanere riservati sarebbe stato Panichi. Ecco, nello specifico, il passaggio contenuto in un articolo di commento del quotidiano milanese alla vittoria di Sinner su Vukic nel secondo turno del torneo londinese, in cui si scrive di “brusco allontanamento di Panichi e Badio, colpevoli (il primo, il secondo è vittima collaterale) di aver rivelato segreti che non dovevano uscire dallo spogliatoio (di Parigi, in particolare)”. Chi entra nel team Sinner, del resto, conosce bene il codice di condotta del campione. A volte, esteso addirittura alle sue fidanzate.

Il silenzio di Jannik e le reazioni dei due professionisti silurati

Quanto al contenuto dei segreti rivelati, nessuna ulteriore aggiunta. Sui social c’è chi allude ai “15 minuti di pianto” e al “rammarico per il tifo contro” dello Chatrier, ma in realtà sull’argomento non sono mai arrivate conferme ufficiali. Lo stesso Sinner, interpellato più volte sulla questione, si è sempre mantenuto sul vago, senza entrare nel merito della sua decisione. Badio, il fisio, sui social si è limitato a un elegante saluto. Mentre Panichi, il preparatore, da qualche tempo non ha più un account Instagram attivo. Guarda un po’ che coincidenza.

Le ammissioni di Cahill e Vagnozzi: perché Sinner non li ha “puniti”?

Qualcuno obietterà: anche Cahill e Vagnozzi hanno rivelato, con abbondanza di dettagli, cosa ha fatto Jannik nel ventre dello Chatrier subito dopo la mazzata del Roland Garros sfumato per un soffio. La differenza, però, è che loro sono tenuti a dare spiegazioni sulle condizioni di Sinner. Sono i suoi coach. Per gli altri membri del team è diverso. E forse è stato proprio questo il motivo reale del siluramento di Panichi e Badio, che ancora una buona fetta dei fan di Jannik non riesce a spiegarsi.