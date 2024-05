Juventus-Salernitana 1-1, Allegri: "La frenesia ci ha penalizzati". E sul futuro invita ad avere pazienza

Le dichiarazioni di Allegri e Colantuono al termine del match. Max è criptico, così l'allenatore granata: "Complimenti ai ragazzi. Futuro? Vedremo con il presidente".

Rabiot risponde a Pierozzi al 92′ e salva la Juventus. La sfida, valida per la 36esima giornata di Serie A, è terminata con il risultato di 1-1. Quarto pareggio consecutivo in campionato per gli uomini di Allegri, che non vincono dallo scorso 7 aprile e non chiudono la pratica qualificazione Champions. Ennesima performance poco soddisfacente da parte dei bianconeri, che dovranno subito recuperare energie fisiche e mentali in vista della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta in programma mercoledì 15 maggio. Un punto ininfluente, invece, per la Salernitana, già aritmeticamente retrocessa.

Le dichiarazioni di Allegri

Al termine della gara, Allegri ha analizzato la sfida ai microfoni di DAZN:

Abbiamo disputato un brutto primo tempo. Eravamo partiti discretamente bene ma poi ci sono state due o tre situaizoni in cui abbiamo sbagliato l’ultima scelta di passaggio. È calata l’attenzione e abbiamo subito il gol da palla inattiva. Bella reazione nel secondo tempo, ma dovevano essere più precisi ed efficaci. Alla fine, però, abbiamo rischiato di perdere una partita del genere. Questo è il quinto pareggio e abbiamo tre giorni per preparare la finale con l’Atalanta e poi andremo a caccia dei due punti che servono per la qualificazione matematica in Champions. Finale di Coppa Italia? In questi momenti serve serenità e concentrazione. Bisogna prepararsi al meglio.

L’allenatore bianconero: “Pensiamo alla Coppa Italia”

L’allenatore della Juventus ha proseguito:

C’è stata troppa frenesia e per me nel calcio bisogna esserlo. Abbiamo iniziato bene, poi è andata con a Roma dove non abbiamo sfruttato situazioni per scelte sbagliate. Nel girone di ritorno abbiamo fatto male e sono diventate partite pesanti anche con l’ultima in classifica. Si deve avere pazienza, ma bastava non subire gol. Ora si deve migliorare. In squadra ci sono giocatori molto bravi, ma anche le grandissime squadre possono avere momenti di difficoltà. Futuro? Siate pazienti.

Colantuono: “Complimenti ai ragazzi che hanno retto bene il campo”

Al termine della sfida, ha parlato anche l’allenatore della Salernitana Colantuono ai microfoni di DAZN: