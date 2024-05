Serie A, anticipi e posticipi della 37a giornata. Atalanta-Fiorentina si recupera dopo la fine del campionato

La Lega ha ufficializzati date e orari per la 37a giornata di Serie A: Inter-Lazio si gioca domenica, la Juventus sfida Motta a Bologna lunedì. Atalanta-Fiorentina si recupera dopo la fine del campionato

La Lega Serie A ha reso noto il programma per la 37esima giornata di campionato. Un penultimo turno cruciale e che con molta probabilità regalerà altri importanti verdetti. Contestualmente, è stata annunciata anche la data e l’orario in cui verrà recuperata Atalanta-Fiorentina, rinviata lo scorso 17 per il malore rivelatosi poi fatale, che colpì il dirigente della Viola, Joe Barone.

Anticipi e posticipi della 37a giornata di Serie A

La Lega Serie A ha ufficializzato gli anticipi e i posticipi della 37a giornata di campionato. Un turno che potrebbe portare con sé diversi verdetti, tanto in chiave europea, quando soprattutto nella lotta per non retrocedere, con molti incroci “di fuoco”. La giornata si apre il 17 maggio alle 20.45 e si chiude lunedì 20 con due gare, agli ormai canonici slot di orario delle 18.30 e delle 20.45.

Fiorentina-Napoli si gioca venerdì 17

Diversi i match di cartello in programma, a cominciare proprio dalla gara inaugurale che venerdì sera vedrà la Fiorentina, fresca finalista di Conference League per il secondo anno consecutivo, ospitare il Napoli alla ricerca di un finale di stagione possibilmente in crescendo da cui ripartire dopo il disastro dell’annata campione d’Italia in carica.

Il programma di sabato 18 e domenica 19

Sabato vanno in scena due gare, con Atalanta e Milan che faranno rispettivamente visita a Lecce e Torino. Il match del Via del Mare si gioca alle 18.00, quello dell’Olimpico Grande Torino alle 20.45. Cinque le partite della domenica, con un Sassuolo-Cagliari alle 12.30 che gli emiliani sperano possa ancora rappresentare un appiglio a cui aggrapparsi per non retrocedere.

Speranze condivise anche dal Frosinone, che va a Monza, e da Udinese ed Empoli, che si sfidano in una gara in cui la posta in palio sarà altissima. Entrambe i match si giocano alle 15. In serata tocca alle romane, con la Lazio che fa visita ai freschi campioni d’Italia dell’Inter alle 18 e i giallorossi di Daniele De Rossi ad attendere il Genoa all’Olimpico.

La Juve sfida il Bologna lunedì 20

Come detto, il turno si chiude lunedì sera, con il Verona che cerca punti salvezza all’Arechi contro la già retrocessa Salernitana e il big match che vedrà la Juventus andare a sfidare il Bologna di quel Thiago Motta che potrebbe essere presto essere il prossimo tecnico bianconero.

Atalanta-Fiorentina si recupera il 2 giungo

Con un’ulteriore nota ufficiale, la Lega Serie A ha confermato, inoltre, la data per Atalanta-Fiorentina, rinviata o scorso 17 marzo per il malore fatale che colpì Joe Barone. Come anticipato dalle indiscrezioni delle ultime ore, la gara si recupererà dopo l’ultima giornata di campionato, il 2 giugno alle 18.

Un unicum nella storia del campionato reso necessario visti i numerosi impegni delle due formazioni, con la Dea in finale di Coppa Italia (il 15/05 contro la Juve) e in quella di Europa League (il 22/05 contro il Bayer Leverkusen) e la Viola per la seconda volta consecutiva all’ultimo atto di Conference (il 29/05 contro l’Olimpiacos).

Di seguito, orari, date e le TV della penultima giornata di Serie A:

DATA ORARIO PARTITA TV 17/05/2024 20.45 FIORENTINA-NAPOLI DAZN 18/05/2024 18.00 LECCE-ATALANTA DAZN/SKY 18/05/2024 20.45 TORINO-MILAN DAZN/SKY 19/05/2024 12.30 SASSUOLO-CAGLIARI DAZN/SKY 19/05/2024 15.00 MONZA-FROSINONE DAZN 19/05/2024 15.00 UDINESE-EMPOLI DAZN 19/05/2024 18.00 INTER-LAZIO DAZN 19/05/2024 20.45 ROMA-GENOA DAZN 20/05/2024 18.30 SALERNITANA-VERONA DAZN 20/05/2024 20.45 BOLOGNA-JUVENTUS DAZN

