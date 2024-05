Roma presa in giro dal Bayer Leverkusen: Frimpong provoca, Stanisic spiega e il Siviglia si unisce agli sfottò

Coda polemica al termine della semifinale di Europa League: alcuni calciatori tedeschi hanno provocato quelli della Roma. Esultanze e complimenti pure da Siviglia.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Vecchie ruggini e nuove tensioni. La sfida di Europa League tra Bayer Leverkusen e Roma si è chiusa con l’esultanza sfrenata, e in qualche caso sguaiata, dei tedeschi per l’approdo in finale e per la rivincita consumata ai danni dei giallorossi, che l’anno scorso invece avevano eliminato le ‘Aspirine’ proprio in semifinale. Punzecchiature e provocazioni hanno fatto da sottofondo ai “festeggiamenti” dei neo campioni di Germania, con tanto di rissa sfiorata a fine match. Ma perché il Bayer ce l’aveva tanto con la Roma?

Bayer Leverkusen-Roma, un anno fa: tensioni e beffe

Tutto è nato – appunto – in occasione della doppia sfida dello scorso anno, decisa da un gol di Bove nel match d’andata all’Olimpico strenuamente difeso dai giallorossi di Mourinho al ritorno. Quell’atteggiamento rinunciatario e l’esito della partita, evidentemente, hanno fatto male ai tedeschi che se la sono legata al dito. Per qualcuno, addirittura, la miccia che ha innescato la stagione da record del Bayer è stata proprio l’eliminazione a opera della Roma della scorsa stagione, vissuta come una beffa. A Leverkusen, in fondo, non aspettavano altro che vendicarsi (sportivamente, s’intende). E lo hanno fatto.

La rivincita dei tedeschi e l’esultanza antisportiva di Frimpong