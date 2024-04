Bologna, l'indizio di Thiago Motta sul futuro fa esultare i tifosi della Juventus

L'allenatore rossoblù punta al sorpasso in classifica alla Juventus che dista solo 2 punti ma il suo futuro potrebbe essere proprio su quella panchina

01-04-2024 16:29

Tre gol spettacolari, un gioco che incanta, una classifica che fa sognare: il Bologna sembra tornato indietro nel tempo, agli anni ’60 quando Fulvio Bernardini coniò una frase destinata a fare storia: “così si gioca solo in Paradiso”. Schiantata la Salernitana, quarto posto blindata ed è partita la caccia alla Juventus, terza con soli due punti di vantaggio. Una favola che non si ferma con un leader assoluto, quel Thiago Motta che per molti è il principale candidato a sostituire Allegri sulla panchina della Vecchia Signora.

Il Bologna vede la qualificazione in Champions League

Con 57 punti i rossoblù mantengono sette lunghezze dall’Atalanta, sesta, e vedono sempre più vicina la qualificazione alla Champions League. E’ un’orchestra perfetta il Bologna, anche le riserve rendono al massimo quando sono chiamate in causa ma l’uomo del giorno resta Thiago Motta. Non è un mistero che l’ex centrocampista dell’Inter sia entrato nel mirino delle big d’Europa ma radio-mercato assicura che abbia già un accordo totale con Giuntoli per prendere il posto di Allegri.

La risposta di Thiago Motta che spiazza tutti

In conferenza oggi gli hanno chiesto se pensa di fare come Xabi Alonso che, nonostante tante sirene (veniva dato come sicuro sostituto di Klopp al Liverpool) ha annunciato che resterà al Bayer Leverkusen. La risposta dell’allenatore del Bologna è talmente vaga da suscitare più di un sospesso: “Lui pensa sia la scelta migliore, gli faccio un grande in bocca al lupo. Non ha mai perso quest’anno, rispetto la decisione di un collega“. Parole che hanno entusiasmato i depressi tifosi bianconeri che sognano di vederlo alla Juve l’anno prossimo.

Per i tifosi della Juve Motta è l’allenatore ideale per la rinascita

Arrivano le reazioni dei tifosi della Juventus: “Facile vincere e giocare bene con i campioni o giocatori pagati milioni e milioni di euro…Thiago Motta invece...” e poi: “Gli allegriani si facciano un gruppo whatsapp per parlare di quel demente. Per il resto grande Thiago Motta, lui si che è un allenatore” e anche: “Sono le dichiarazioni di chi non resta” e ancora: “Thiago Motta elogiato anche fuori dall’Italia. Allegri deriso. Salvateci da questa croce!”

C’è chi scrive: “Thiago Motta è un allenatore che abbassa la testa e lavora. Anche e soprattutto con questa rosa, che non è di certo superiore a quella della “Juve e poi: “L’importanza di avere un tecnico moderno in panchina; il calcio è cambiato, è dei giovani, dei vivai delle squadre di calcio e dei tecnici che propongono calcio giocato, veloce e sempre propositivo. Basta con i dinosauri È ora di guardare avanti” oppure: “E la distanza in classifica dallo squadrone allenato da Allegri la fa solamente un errore arbitrale di Di Bello nella gara d’andata”

Infine qualche voce fuori dal coro: “Leggo tifosi juventini che ovunque sperano e credono in un futuro con Thiago Motta in panchina. Ma siete sicuri che Thiago ad un Bologna costruito e perfezionato nei minimi dettagli, che giocherà la Champions League, preferirebbe una Juve allo sbando assoluto?” e anche: “Tutti ad osannare Thiago Motta … Vi rammento che Del Neri arrivò terzo con la Sampdoria, Maifredi in coppa UEFA con il Bologna e Marchesi aveva fatto campionati da protagonista prima di arrivare alla Juve. Giusto per dire”.