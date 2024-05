Coppa Italia, finale Atalanta-Juventus: orario, formazioni, dove vederla in tv

Tutto pronto per l'ultimo atto del torneo: le probabili scelte di Gasperini e Allegri, la designazione arbitrale e i precedenti tra le due squadre nel torneo

Scatta il conto alla rovescia per la finale di Coppa Italia. Atalanta e Juventus si apprestano ad affrontarsi per l’atto conclusivo del torneo: appuntamento mercoledì 15 maggio all’Olimpico, con calcio d’inizio alle 21. I nerazzurri hanno staccato il pass per la finale dopo aver eliminato in semifinale la Fiorentina, mentre i bianconeri hanno superato la Lazio. Ecco dove poter vedere la sfida in diretta tv e streaming, le probabili formazioni e la designazione arbitrale.

Finale Coppa Italia, Atalanta-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming

La finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus è in programma mercoledì 15 maggio e andrà in scena all’Olimpico, con fischio d’inizio alle 21. La partita sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 e sarà possibile seguirla anche in streaming sull’App Mediaset Infinity.

La probabile formazione dell’Atalanta

L’Atalanta arriva all’ultimo atto della Coppa Italia contro la Juventus dopo aver conquistato la finale di Europa League eliminando il Marsiglia e dopo aver conquistato l’importante vittoria in campionato contro la Roma nello scontro diretto per un posto nella prossima Champions League. Gasperini potrà fare affidamento sui titolari, fatta eccezione per Scamacca, squalificato, e Kolasinac ancora ai box.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.

La probabile formazione della Juventus

Periodo piuttosto complicato in campionato per la Juventus di Allegri, con il successo che manca dallo scorso 7 aprile e reduce da cinque pareggi consecutivi, di cui l’ultimo maturato allo Stadium contro la Salernitana già retrocessa, che però ha certificato la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. La vittoria della Coppa Italia potrebbe risollevare notevolmente l’umore dei bianconeri dando la spinta in vista delle ultime due gare stagionali.

Allegri dovrà fare a meno dello squalificato Locatelli, che verrà sostituito da Miretti. Da valutare le condizioni Yildiz, alle prese con un forte trauma alla spalla destra, mentre sono stati recuperati Alex Sandro e Danilo.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Miretti, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.

Atalanta-Juventus, la designazione arbitrale

A dirigere la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus sarà l’arbitro Fabio Maresca, coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni. Sarà Mariani il IV uomo. Al VAR, invece, ci sarà Marini con assistente Di Paolo. Trattandosi della finale di una competizione ci sarà anche l’assistente arbitrale di riserva che sarà Liberati.

I precedenti in Coppa Italia

I precedenti in Coppa Italia tra i bergamaschi e i bianconeri sono 17, con il bilancio che vede condurre la Juventus con 7 vittorie, a fronte dei 4 successi dell’Atalanta e i restanti 6 pareggi. L’ultimo confronto risale al 2021, durante la finale vinta dalla Juventus guidata all’epoca da Andrea Pirlo. La partita terminò 1-2 al Mapei, con il botta e risposta tra Kulusevski e Malinkovsky e la rete decisiva di Federico Chiesa.