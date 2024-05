Juventus, Vlahovic torna nel mirino dell’Arsenal: maxi-offerta per il serbo, i tifosi si spaccano

Secondo la stampa britannica i Gunners sono pronti a mettere 65 milioni di euro sul piatto per il centravanti: con quei soldi i bianconeri potrebbero provare a prendere Zirkzee

Dusan Vlahovic sembra essere un vero e proprio pallino per l’Arsenal: secondo la stampa britannica i Gunners sarebbero pronti a mettere 65 milioni di euro sul tavolo della trattativa per il centravanti serbo. Con quesi soldi i bianconeri potrebbero tentare l’assalto a Joshua Zirkzee: i tifosi si spaccano.

Juventus, l’Arsenal prepara una maxi-offerta per Vlahovic

Un vero 9 per l’Arsenal: la stampa inglese torna a parlare del calciomercato dei Gunners e inevitabilmente tira fuori il nome di Dusan Vlahovic. Le difficoltà del serbo alla Juventus e la grande stima che hanno di lui il tecnico Arteta e i dirigenti del club londinese sono due delle motivazioni che potrebbero rendere concreto l’affare, la terza è la maxi-offerta che l’Arsenal sarebbe pronta a mettere sul piatto per l’attaccante: 65 milioni di euro.

Juventus, cedere Vlahovic per arrivare a Zirkzee

Una cifra a cui la Juventus faticherebbe a dire di no, anche perché con il denaro incassato dalla cessione di Vlahovic il d.s. Cristiano Giuntoli potrebbe provare a dare l’assalto a Joshua Zirzkee, il talento olandese che sta trascinando il Bologna in Champions League a suon di gol e giocate di classe.

Juventus: Vlahovic all’Arsenal, i tifosi si spaccano

L’idea di cedere Vlahovic spacca inevitabilmente i tifosi bianconeri sui social network. Per molti il serbo è vittima del gioco asfittico e della gestione troppo severa di Massimiliano Allegri: con un altro allenatore Vlahovic potrebbe definitivamente sbocciare in bianconero. Per altri, invece, il serbo ha avuto le sue chance e non ha saputo coglierle: la sua cessione sarebbe un bene per la Juve.

“Vlahovic può essere uno dei migliori 9 al mondo: cederlo ora con la possibilità di prendere Thiago Motta sarebbe un errore”, scrive MaxJuv su X. “Vlahovic va tenuto: senza Allegri diventa un top player”, il commento di Flavus. “Altro che top player, quest’anno ha fallito troppi appuntamenti: meglio cambiare centravanti”, la replica di Christian. “Basta Vlahovic, è l’ora di Zirkzee”, la chiosa di RobertV.