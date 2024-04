Juventus, il caso Vlahovic scatena i tifosi: pazienza finita sul web, non si salva nessuno

Allegri continua ad essere nel mirino dei fan bianconeri ma lo sfogo del bomber serbo divide i social: è countdown per una rivoluzione tecnica

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Tra 5 partite calerà il sipario su questa Juventus edizione 2023/2024. La verità è che il tifo bianconero non vede l’ora, stanco di prestazioni opache e di una squadra parzialmente convincente soltanto nella prima parte di stagione. Se Max Allegri è ormai già parte del passato, in tanti si interrogano anche sull’effettiva qualità della rosa. Una nuova guida tecnica potrà chiarire se e quanti calciatori meritano di stare nella Vecchia Signora. Tra coloro in dubbio addirittura Dusan Vlahovic, uscito ieri piuttosto polemico dal campo.

Allegri l’alibi dei calciatori

La pazienza dei tifosi è finita. Soltanto i Viking allo stadio continuano ad appoggiare la Juventus mentre il resto dei bianconeri non vede l’ora di avviare un nuovo ciclo. Di Massimiliano Allegri si è già detto e scritto tanto: il suo triennio in bianconero si è rivelato un flop per colpe probabilmente non del tutto attribuibili al condottiero livornese. E’ ora, in effetti, che si cominci a fare un quadro anche sulla rosa del team piemontese: mai seriamente analizzata a causa dell’alibi panchina. Ieri nel mirino della critica c’è finito Dusan Vlahovic.

Il solito nervosismo di Vlahovic

Cosa è accaduto ieri all’attaccante serbo? Al minuto 62 Dusan Vlahovic è stato richiamato in panchina dall’allenatore per fare posto ad Arek Milik. Il 24enne di Belgrado non ha preso bene la sostituzione: ha lanciato una bottiglietta e fulminato con lo sguardo Allegri. Al netto dei numeri, 16 gol in 29 partite non sono un bottino magro, l’ex fiorentino paga spesso e volentieri un atteggiamento estremamente nervoso anche quando è in campo. Ieri la sua prestazione non è stata sufficiente e non è il primo big match che floppa (Napoli è ancora sotto gli occhi di tutti).

Allegri negli spogliatoi ha smontato il caso: “Una sostituzione normale, avevamo Milik e Kean in panchina, ho scelto di mettere Milik. Dusan comunque ha fatto bene fino a quel momento, poi veniva da tante partite, altrimenti partiremo con i primi 11 e finiremo con i primi 11 undici, non è che quando uno viene sostituito è una bocciatura. In quel momento avevo bisogno di gente più fresca davanti, il Milan stava arretrando il baricentro e quindi ho messo dentro Milik”

I commenti social: guerra Allegri-Vlahovic

In effetti ieri non tutti hanno appoggiato l’attaccante tra la tifoseria bianconera. Sui social sono molti i supporter di Madama che hanno invece accusato il centravanti serbo: “Non ha tenuto una palla” scrive un utente. Ancor più determinato nella critica un altro tifoso: “Vlahovic ha anche abbastanza rotto, non controlla un pallone perché ha due piedi di legno, spalle alla porta si fa sempre anticipare e in mezzo all’area quando dovrebbero arrivargli i cross si va sempre a nascondere dietro il difensore”. Infine, c’è chi addirittura gli ha attribuito tutte le responsabilità del pareggio: “Con un altro centravanti avremmo vinto“.

C’è chi sbotta: “Giocatore pietoso. Non ha tenuto mezza palla, sbaglia tecnicamente e non tiene fisicamente. Visto dal vivo a Torino e a Roma con la Lazio, si è fatto anticipare da tutta la difesa, ma non c’erano Nesta e Stam” me poi: “Nel gioco di squadra, far salire la squadra, gioco spalle alla porta e nella lotta è un giocatore ancora imbarazzante…” e infine: “Così come gli scolari, anche Vlahovic dovrebbe avere i suoi compiti per l’estate. Guardare i video degli attaccanti che hanno fatto la storia di questo sport, e studiarne i movimenti con e senza palla”.

La percezione comune è che la convivenza tra Max Allegri e Dusan Vlahovic sia problematica. Una questione che comunque sta per essere risolta con il cambio di guida tecnica deciso da Cristiano Giuntoli. Poi, però, i calciatori dovranno assumersi le loro responsabilità. E tra questi lo stesso attaccante serbo. Parte dei tifosi lo ha già messo in discussione.