Juventus-Milan, tifosi stanchi e infuriati: "Roba da scapoli contro ammogliati". E fa discutere il nervosismo di Vlahovic

Le reazioni e i commenti dai social riguardo Juventus-Milan, partita finita 0-0 e che ha suscitato non poche critiche da parte dei tifosi. Ma che ha offerto altri spunti di discussione, come la reazione di Vlahovic al cambio

Quasi una partita da remi in barca, almeno guardando al risultato, quella andata in scena allo Stadium tra Juventus e Milan. Nel match valido per la 34esima giornata di campionato si giocava per il secondo posto in campionato e quindi per uno dei pregiati piazzamenti in zona Champions, ma alla fine il risultato è un esangue 0-0: reti bianche e un punto a ciascuna, con i bianconeri un po’ meglio rispetto ai rivali, qualche colpo di scena ed entrambe le piazze scontente del gioco visto in campo.

Juve-Milan, il colpo di scena di Maignan e la bella prestazione di Sportiello

Juve-Milan, abbiamo anticipato, è partita con il cambio di programma in casa rossonera, ovvero il forfait di Maignan che durante il riscaldamento pare abbia accusato un risentimento all’adduttore. Costretto alla panchina, il portiere è stato sostituito tra i pali da Marco Sportiello, che ha ben colto l’occasione diventando protagonista del match. Il 31enne ha effettuato in effetti una serie di parate decisive, ricevendo persino il plauso di tifosi rivali sui social come il conduttore radiofonico Edoardo Mecca, che nella sua disamina su X scrive: “La Juve meritava di vincere, Sportiello migliore in campo”. Aggiungendo: “Chiesa esterno d’attacco è un altro giocatore. Resta il dato sconfortante: 4 partite vinte nel girone di ritorno e 13 punti nelle ultime 13 partite”.

La Curva Sud canta per Allegri, ma ci sono fischi di risposta

E lo sconforto, assieme ad un certo nervosismo, è quello che si respira in entrambe le tifoserie, non solo tastando il polso dei social. Allo stadio c’è stata una specie di spaccatura, per dire, intorno alla figura di Allegri: se la Curva Sud ha intonato cori a suo sostegno, il resto del pubblico ha risposto con bordate di fischi. E qui si è aperto una specie di dibattito sui social. Daniele commenta: “Coro della Curva Sud dedicato al Mister Max Allegri, fischiato dagli occasionali”. Al che un utente ribatte: “Occasionali il 90% dello stadio?“. E un altro scrive: “I miei amici in Nord lo fischiano, tutti abbonati dall’inaugurazione…”.

E il tecnico della Juve resta sempre sulla graticola del sentimento popolare, almeno una parte, in attesa di capire quale sarà il suo futuro con ancora un anno di contratto da onorare. Boniperto ci va giù durissimo, nonostante la Vecchia Signora oggi in campo sia stata nettamente migliore rispetto ai rivali: “Allegri è stato per la Juventus una sciagura. Una tragedia ben pagata, un errore storico, una vergogna indicibile, l’orrore peggiore, un incubo ricorrente. Se ne deve andare, basta”.

Il nervosismo di Vlahovic: c’entra il cambio deciso da Allegri?

E a riprova di una certa atmosfera tesa in quel della Juve, tra i fuori programma della partita anche la reazione stizzita di Dusan Vlahovic al cambio deciso da Allegri. Secondo l’inviato di DAZN il serbo pare abbia dato un colpo alla bandierina, lanciando poi a terra una bottiglietta e rivolgendo uno sguardo gelido nei confronti dell’allenatore. “Clima sereno”, commenta beffardo su X Il Pala. E anche qui, infuria il dibattito, ovviamente con toni sarcastici: “Forse ha tolto Vlahovic per risparmiare energia per la Champions”, sentenzia beffardo un utente.

Ma ce n’è anche per Pioli da parte rossonera. Questi alcuni dei commenti contro il tecnico (anch’esso dall’avvenire a breve termine in panchina incerto): “I milanisti vogliono tenere Pioli? E lui ci ripaga subito con una bella prestazione con zero tiri in porta“, “Solo Pioli puo fare un gioco peggiore di Allegri”.

Coro di critiche per Juve-Milan sui social

Una partita che in ogni caso non ha offerto altri grandi spunti dal lato sportivo. Questa l’analisi sui social di Maurizio Pistocchi, con il giornalista che si avventura in una disamina del match dove sferza in particolare i rossoneri: “Juve-Milan era uno spettacolo, una sfida di idee e di talento. Oggi è poca roba, più per colpa del Milan che della Juve: dopo un primo tempo modesto – unica emozione una punizione di Vlahovic fuori di 10 cm – la partita dei bianconeri cambia con l’ingresso di Chiesa, Sportiello è bravissimo su Kostic e Danilo, un colpo di testa di Milik esce di poco, Thiaw – uno dei migliori – salva sulla linea dopo l’incertezza di Sportiello. Il Milan – zero tiri in porta-non esce dalla crisi ma mantiene il secondo posto, la Juve – 8 pt nelle ultime 8 partite – adesso rischia l’aggancio del Bologna e di perdere anche il terzo”.

Il resto dei commenti sui social è all’insegna dell’amara ironia, dello sberleffo, della frustrazione e del solenne giramento di scatole. “La Juve e ill Milan più scarsi degli ultimi quarant’anni”, “Il derby del cuore con la nazionale cantanti sarebbe stata più emozionante”, “Dovrebbero ridare i soldi a chi ha visto la partita, due squadre indecenti”, “Un’avvincente partita di eccellenza”, “Scapoli e ammogliati” (commento, quest’ultimo, che è andato per la maggiore) e “Chiamarlo big match è un’insulto al calcio”.

Juventus-Milan 0-0, le pagelle