Juventus-Milan: duello anche sul mercato per Dorgu, rivelazione del Lecce

Il 19enne terzino danese di origini nigeriane piace ai due top club, pronti a darsi battaglia nella prossima sessione estiva per convincere Corvino alla cessione

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il duello tra Juventus e Milan non terminerà con la gara di domani all’Allianz Stadium: le due società potrebbero darsi battaglia anche nel prossimo mercato estivo per Patrick Dorgu, il 19enne terzino sinistro danese del Lecce, tra le rivelazioni del campionato di serie A.

Juventus e Milan sono pronte a duellare non solo in campo, nella partita di domani a Torino, ma anche sul mercato. Secondo Calciomercato.com, le due società sono fortemente interessate a Patrick Dorgu, 19enne terzino sinistro che il Lecce ha lanciato quest’anno in campionato, dopo la conquista dello scudetto Primavera della stagione 2022/23.

Dorgu, il talento scovato da Corvino in Danimarca

Dorgu è nato nell’ottobre 2004 a Copenhagen da una famiglia di origini nigeriane. Ha iniziato a giocare nel settore giovanile del Nordsjaelland – società che negli ultimi anni si sta affermando come uno dei trampolini di lancio più importanti in Europa per i giovani talenti, non solo scandinavi – per poi essere prelevato in prestito dal Lecce nel luglio 2022. La scorsa estate, dopo la conquista dello scudetto Primavera a cui Dorgu ha contribuito con 33 presenze e ben 4 reti, il d.s. salentino Pantaleo Corvino l’ha riscattato per 200mila euro, mettendo a segno l’ennesimo affare della sua straordinaria carriera di d.s..

Juventus-Milan, sarà asta per Dorgu

Dopo aver iniziato la stagione nel Lecce come riserva, Dorgu è riuscito a conquistarsi una maglia da titolare, mostrando in serie A le sue qualità atletiche e le buone doti tecniche, oltre a una certa duttilità: nel corso di questa stagione, oltre che nel suo ruolo naturale di terzino sinistro di una difesa a quattro, Dorgu ha giocato anche da centrocampista di fascia, riuscendo complessivamente a segnare 2 reti, contro Fiorentina e Sassuolo. Transfermarkt valuta il suo cartellino 7 milioni di euro, ma il prezzo per Milan e Juventus potrebbe salire: Corvino saprebbe di certo sfruttare l’interesse dei due club per aprire un’asta per Dorgu.