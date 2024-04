Sassuolo-Lecce, moviola: le proteste dei neroverdi e la beffa per Laurientiè

La prova dell’arbitro Doveri al Maipei Stadium nel lunch match di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto romano ha ammonito solo un giocatore

Rientro in A per Doveri (che era andato male in Monza-Napoli): il fischietto romano, che resta comunque tra i più in affidabili in assoluto ha diretto lo scontro salvezza Sassuolo-Lecce, vediamo come se l’è cavata al Maipei Stadium.

I precedenti di Doveri con Sassuolo e Lecce

E’ stato il ventesimo incontro tra i neroverdi e Daniele Doveri. Nei 19 precedenti erano arrivate 8 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte, l’ultima delle quali era stata lo 0-3 con il Milan del 22 maggio 2022 che consegnò lo scudetto ai rossoneri. Erano invece 13 i precedenti di Doveri con il Lecce: il bilancio era di 5 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte.

L’arbitro ha ammonito solo Laurientiè

Coadiuvato dagli assistenti L.Rossi e Scatragli con IV Ufficiale: Santoro, al VAR Pairetto e all’AVAR Irrati, l’arbitro Doveri ha ammonito solo un giocatore: Laurientiè (S). Recupero: 2′ pt e 2′ st.

Sassuolo-Lecce, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Al 6′ proteste del Sassuolo per un duro intervento di Piccoli su Toljan in mezzo al campo, ma Doveri non fischia e lascia proseguire. Primo giallo al 19′ per Laurientiè per un fallo tattico a frenare il pericoloso contropiede ospite. L’esterno del Sassuolo – che risulterà beffardamente l’unico ammonito della partita – era diffidato e salterà così la prossima sfida di campionato contro la Fiorentina. Al 25′ ancora proteste del Sassuolo per un mani non visto di Baschirotto. Nonostante l’importanza della posta in palio la gara però scivola via tranquilla, senza altre polemiche nè contestazioni. Nel complesso pochissimi problemi per Doveri in Sassuolo-Lecce.