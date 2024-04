Juventus, Fagioli fa partire il conto alla rovescia per il rientro: tifosi scettici sul web

Il centrocampista bianconero squalificato per il caso scommesse ha postato una storia su Instagram per ricordare che tra un mese potrà tornare in campo

Una canzone dei Coldplay e una cifra dal significato piuttosto chiaro: -1. Così Nicolò Fagioli ha voluto ricordare ai suoi follower che manca un mese alla fine della squalifica per il caso scommesse rimediata nello scorso ottobre. Ma i tifosi della Juventus dubitano che Allegri gli dia una chance nell’ultima di campionato.

Juventus, Fagioli fa partire il countdown per il rientro

Il 20 maggio terminerà la squalifica di Nicolò Fagioli: il centrocampista della Juventus, punito nello scorso ottobre per aver ammesso di aver scommesso su alcuni incontri di calcio, ha voluto ricordare ai suoi follower con una storia su Instagram che il giorno del suo rientro in campo si avvicina. Fagioli ha pubblicato una foto con la maglia della Juve accompagnandola con la canzone dei Coldplay “A Sky Full of Stars” e scrivendo “-1”, conto alla rovescia riferito al mese che manca al suo nuovo debutto in bianconero.

Juventus, la squalifica di Fagioli

Fagioli avrà una sola possibilità di giocare in questa stagione dopo la lunga squalifica: dopo il 20 maggio, infatti, la Juventus dovrà giocare soltanto l’ultima di campionato all’Allianz Stadium contro il Monza. L’ultima partita di Fagioli risale allo scorso 1 ottobre, contro l’Atalanta: il centrocampista venne poi squalificato dopo il patteggiamento con la giustizia sportiva che l’ha anche obbligato a seguire un percorso per curare la ludopatia.

Juventus, la reazione dei tifosi alla storia di Fagioli

La storia di Fagioli ha causato le reazioni dei tifosi della Juventus. Molti di loro hanno mostrato un certo scetticismo nei commenti, spiegando che, a loro parere, Allegri non darà spazio al centrocampista nell’ultima giornata. “Questo gioca direttamente con Thiago Motta l’anno prossimo”, il commento di Ginus su X. “Fagioli non è Pirlo, Iniesta o Modric. È un normale calciatore da squadra di bassa classifica: il suo rientro pesa zero in questa stagione”, aggiunge Sergio. “Vista la nostra situazione Fagioli è un titolare. Visto il campionato italiano è un ottima riserva. Spero che l’anno prossimo sia un’ottima riserva, vorrebbe dire che ci siamo rinforzati”, scrive Raimondo. Altri tifosi, come Maria78, tendono la mano al giocatore: “Forza Nicolò, ti aspettiamo”.