Juventus: ultimatum di Giuntoli a Chiesa, salgono le quotazioni di Di Gregorio

I bianconeri proporranno il rinnovo alle stesse cifre, altrimenti il giocatore andrà via in estate. Summit Giuntoli-Galliani per il portiere del Monza: sarà l'erede di Szczesny

Le grandi manovre cominciano, a prescindere che il capitano sia a bordo o meno. Perché se non è ancora dato conoscere il nome dell’allenatore della Juventus per il 2024/2025, di sicuro la dirigenza ha delle operazioni preliminari da compiere sul mercato.

Chiesa-Juve, rinnovo in bilico

In primis, risolvere la situazione contrattuale di alcuni giocatori: in particolare di quelli che potrebbero vantare richieste importanti, come Federico Chiesa. Il contratto dell’attaccante scade nel 2025, ed è logico pensare che la Juventus non voglia rischiare di perderlo a parametro zero. Dunque, operazione rinnovo: ma il club bianconero ha la necessità di abbassare il monte ingaggi, di conseguenza è difficile immaginare che al giocatore venga proposto un ingaggio superiore ai 5 milioni attualmente percepiti. Le discussioni però non sono ancora iniziate: va da sé che, se le parti non dovessero trovare un accordo, Chiesa potrebbe lascerebbe la Juventus al termine di questa stagione, ad un prezzo non molto alto vista la scadenza imminente.

Chiesa-Juve, la promessa di Ramadani

Discorso diverso sarebbe andare a trattativa con un club forti di un rinnovo appena firmato: in quel caso il giocatore verrebbe valutato “pienamente”, consentendo dunque al club bianconero di realizzare una corposa plusvalenza a bilancio. La Juve investì 60 milioni su di lui, e sarebbe disposta a lasciarlo partire (in caso di rinnovo) solo a fronte di un’offerta importante. In ogni caso, sarà determinante la volontà del giocatore, che aspetta soprattutto di capire quale sarà il futuro tecnico della squadra. Settimane fa l’agente del calciatore, Fali Ramadani, aveva promesso a Cristiano Giuntoli che il suo assistito non avrebbe mai lasciato Torino a parametro zero, e che i discorsi andranno ancora avanti a fine stagione, quando si conoscerà anche il nome del prossimo allenatore dei bianconeri. Perché con Allegri il feeling è ai minimi termini.

Chiesa-Allegri, feeling cercasi

Chiesa sarebbe anche disposto a restare in bianconero, ma vuole precise garanzie: la partecipazione alla prossima Champions League, giocare da protagonista il Mondiale per Club 2025, dare insomma alla sua carriera la spinta decisiva per proiettarlo nell’Olimpo dei grandi. E con il ruolo di seconda punta che Allegri gli ha cucito addosso quest’anno, non è sicuro di poterlo fare: non è una questione economica. Intanto il conto alla rovescia è partito, e non manca molto allo zero.

Juve, Szczesny rifiuta il rinnovo

Ma la società bianconera si sta attivando anche su un altro fronte, allo stesso modo molto delicato: quello del portiere. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, Wojciech Szczesny ha rifiutato il rinnovo proposto dalla Juventus oltre il 30 giugno del 2025, con una spalmatura dell’ingaggio. Il portiere polacco sta bene a Torino e non ha intenzione di lasciare la città, ma non c’è l’accordo con i bianconeri per un prolungamento contrattuale. Lo stipendio attuale è altissimo, da 6,5 milioni di euro più bonus.

Summit Giuntoli-Galliani, obiettivo Di Gregorio

Di conseguenza il club bianconero sarebbe uscito allo scoperto per Michele Di Gregorio, portiere del Monza che da tempo è nel mirino di Cristiano Giuntoli ed è stato individuato come erede perfetto di Szczesny. Come riportato da Tuttosport, Nella giornata di ieri è andato in scena a Milano un incontro tra Cristiano Giuntoli e Adriano Galliani. Di Gregorio a gennaio ha rifiutato il Newcastle, viene valutato 20 milioni di euro e l’idea della società bianconera è quella di portarlo subito a Torino, affiancarlo per un anno a Szczesny e poi lanciarlo titolare. Perin, in scadenza di contratto, vuole provare una nuova esperienza da titolare.

Juve, Adani non risparmia critiche: parole molto pesanti