Juventus, la gaffe di Szczesny scatena il web: ironia o accusa ad Allegri?

La battuta del portiere bianconero sugli “89 minuti di difficoltà” trascorsi contro la Fiorentina fa discutere i tifosi sui social network

06-11-2023 15:41

Wojciech Szczesny è un portiere di personalità, anche davanti alle telecamere. Così dopo la sofferta vittoria in casa della Fiorentina il polacco non c’ha pensato due volte a pronunciare davanti alle telecamere una battuta sulla prestazione iper-difensiva della Juventus: le sue parole, però, hanno scatenato i tifosi sul web.

Juventus, la battuta di Szczesny sulla prova di Firenze

La battuta pronunciata da Wojciech Szczesny al termine della vittoria sofferta della Juventus sul campo della Fiorentina fa discutere i tifosi bianconeri e non solo. Intervistato a fine gara, il portiere polacco ha scherzato sulla prestazione iper-difensiva della sua squadra, che dopo l’1-0 di Miretti ha quasi esclusivamente badato a proteggere il vantaggio. “Oggi abbiamo passato dei momenti difficili… circa 89’ minuti”, ha detto Szczesny sorridendo davanti ai microfoni.

Juventus, le parole di Szczesny dividono i tifosi sul web

Alcuni hanno infatti interpretato le parole di Szczesny come un attacco a Massimiliano Allegri, reo di dare alla Juventus un’impostazione eccessivamente difensivista e di aver consegnato l’inerzia della partita in mano alla Fiorentina subito dopo il gol che ha sbloccato l’incontro, firmato da Miretti. Per altri tifosi, invece, Szczesny ha semplicemente voluto scherzare, come gli piace fare spesso.

Juventus, la battuta di Szczesny un attacco ad Allegri?

“Grande portiere, maestro di autoironia”, scrive su X MalaJuve, iscrivendosi al secondo gruppo di tifosi. “L’autoironia è una dote rara e aiuta le persone a tenere i piedi per terra. Juve operaia e capace di leggere le partite e soffrire”, applaude Solojuve. “Grande Szczesny, ironia intelligente e bellissima, che dimostra quanto anche i calciatori siano consapevoli della situazione tattica della Juventus!”.

Altri tifosi, invece, sono decisamente più critici. “Szczesny è stato onesto, ha detto la verità senza nascondere l’evidenza”, il commento di Vanni. “Caro Szczesny, non capisco perché schernire il piano partita di Allegri”, bacchetta Dino. “Ha preso in giro Allegri, è chiaro”, attacca Rich. “Dopo questa Allegri non lo farà mai più andare davanti ad un microfono”, la profezia di Mustang.