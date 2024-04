Juve, Allegri via ma non rinuncia allo stipendio: niente transazione, ecco quanto costa il suo esonero al club

Il club bianconero pensa alla buonuscita per Max, che però ha fatto sapere di non essere interessato: il suo contratto scade nel 2025, in un anno lui e lo staff costano 20 milioni.

Pubblicato: 26-04-2024 12:26