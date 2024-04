Inter, Andrea Agnelli provoca con uno sfottò e riaccende polemica infinita

L'ex presidente bianconero si risveglia dal letargo social per punzecchiare l'Inter dopo il derby. Tifosi della Juve scatenati: "Gli scudetti sono 19"

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Nella notte magica della seconda stella, Andrea Agnelli – a differenza della Juventus che si è complimentata – lancia una stoccata all’Inter. Perché il derby d’Italia non va mai soffitta. E ogni occasione è buona per alimentare una rivalità eterna. L’ex presidente bianconero si è svegliato dal letargo social ricordando ai nerazzurri i trionfi della Signora.

Seconda stella Inter, la provocazione social di Agnelli

Andrea Agnelli era assente dai social dal dicembre 2023, in seguito all’ultima sentenza circa la Superlega. È tornato a farsi vivo ieri sera, pochi istanti dopo il triplice fischio finale del derby della Madonnina che ha consegnato all’Inter il ventesimo scudetto della sua storia. “XVI.V.MCMLXXXII Fino alla fine…” ha scritto l’ex numero uno della Juventus, ricordando che il club bianconero ha conquistato la seconda stella il 16 maggio 1982, 42 anni prima dei rivali lombardi. Il tricolore arrivò grazie al rigore di Brady con cui la Juve stese il Catanzaro, vincendo il tricolore con un punto di vantaggio sulla Fiorentina.

XVI.V.MCMLXXXII

Fino alla fine… — Andrea Agnelli (@andagn) April 22, 2024





Lo scudetto contestato: tifosi della Juventus scatenati sul web

Il post di Agnelli ha richiamato in massa i tifosi della Juventus, letteralmente scatenati. E torna in auge la polemica per lo scudetto del 2006 attribuito a tavolino all’Inter per la vicenda Calciopoli. I sostenitori bianconeri non dimenticano e rilanciano. “16 Maggio 1982. Il nostro ventesimo, ma per loro comunque sono 19, ricordiamolo” commenta su X ‘RiD ThE RoCk’. “Sul campo saranno sempre 19” aggiunge LaSofyyy10. “La seconda stella dei cartonati con appena 19 scudetti sul campo” rincara Ilario.

Plebiscito per Agnelli, ma c’è chi non gli perdona Allegri

La maggior parte dei tifosi bianconeri invoca il ritorno di Agnelli al timone della Juve. “In trincea mi troverai sempre al fianco a passarti le munizioni. In eterno” afferma ‘Jj Karl One Jj’. “C’è solo un presidente” twitta Emanuele. “Presidente deve tornare. Il prima possibile” scrive ancora Aristote. Ma c’è chi non gli perdona di aver dato il via alla seconda era di Max Allegri. “Chiedi scusa per i 4 anni di Allegri piuttosto” punzecchia un tifoso. “Però il contratto al tuo amico ci è costato troppo” sostiene ‘solodax’. “Puoi scrivere in numeri romani anche 7 milioni netti all’anno per 4 anni” chiosa Shade.