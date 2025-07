Juventus, Vlahovic pronto a tutto: dalle foto col 9 ai no alla cessione, il piano per restare e liberarsi a zero

Il centravanti non ha intenzione di lasciare il club in questa sessione di mercato ed è anche pronto ad accettare la tribuna per poi dire addio a parametro zero nel 2026

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Dusan Vlahovic è pronto alla guerra con la Juventus: con le foto con la numero 9 bianconera postate sui social e i ripetuti no alla cessione, il serbo vuole dimostrare di essere pronto a tutto per restare a Torino un’altra stagione e liberarsi poi come parametro zero nel 2026.

Juventus, il piano di Vlahovic

Non sarà facile per la Juventus risolvere il rebus Vlahovic. Il centravanti serbo non ha infatti alcuna intenzione di lasciare Torino in questa sessione di mercato, se non per un top club che proponga con un ingaggio pari o superiore ai 12 milioni che percepirà nella stagione 2025/26: una proposta che, a giudicare da quanto avvenuto finora, non arriverà. E allora cosa ha in mente di preciso Vlahovic?

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Obiettivo parametro zero

Secondo la Gazzetta dello Sport, l’obiettivo del serbo è restare alla Juventus fino alla scadenza del contratto, a giugno 2026, per poi liberarsi a parametro zero. In queste condizioni, Vlahovic ritiene di poter strappare un ingaggio migliore rispetto a quello che riuscirebbe a ottenere ora lasciando la Juventus per un qualunque altro club europeo (l’ipotesi Arabia Saudita per il momento non è stata presa in considerazione). E per raggiungere l’obiettivo è pronto a tutto.

Le foto con la 9 della Juventus

Non si tratta esclusivamente di una questione economica, ma anche di orgoglio. Vlahovic si ritiene ancora il centravanti della Juventus, nonostante il club abbia ingaggiato Jonathan David e sogni ancora di acquistare Victor Osimhen. Ieri, nella giornata in cui la notizia della firma con il canadese è stata confermata dalle principali testate sportive, Vlahovic ha pubblicato una storia su Instagram con i colori della Juventus e una sola parola, in inglese e serbo: “Nove”. Come a dire: il centravanti della Juve sono io. E lo resterò fino alla scadenza del contratto.

Il serbo si ritiene padrone assoluto del suo destino ed è pronto a tutto per decidere in totale autonomia la sua prossima squadra. Anche a finire un anno fuori rosa, escluso dal progetto tecnico di Igor Tudor. Un finale che gli costerebbe molto probabilmente anche un posto nella Serbia e l’eventuale partecipazione al Mondiale.