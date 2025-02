Juve fuori dalla Coppa Italia con l'Empoli, Vlahovic, Nico e Koopmeiners nel mirino: "Via insieme a Motta"

Un mare di polemiche sui social dopo la clamorosa eliminazione dei bianconeri: le critiche più feroci all'allenatore e a tre calciatori protagonisti di una prova deludente.

In una settimana la Juventus s’è ritrovata fuori da Champions League e Coppa Italia. E se in Europa i bianconeri sono stati sbattuti fuori dal PSV Eindhoven, squadra olandese considerata ampiamente alla portata della truppa di Motta, nella competizione tricolore è accaduto addirittura di peggio: Vecchia Signora eliminata da un Empoli che viaggia in zona retrocessione e che non vince in campionato da una vita. Comprensibile la delusione dei supporter della Juve. Tre i calciatori nel mirino. Più l’allenatore, ovviamente.

Juventus eliminata, bufera su Thiago Motta

Sul banco degli imputati c’è principalmente il tecnico. Avrebbe potuto giocarsi la semifinale di Coppa Italia contro la sua ex squadra, invece a sfidare il Bologna sarà l’Empoli. E Motta, nonostante il filotto di risultati positivi in Serie A, sembra aver esaurito il suo credito coi tifosi. “Ma vi rendete conto che questo non fa giocare Thuram per Koop?“. E ancora: “Scelte vergognose, ma perché non si dimette?”. Oppure: “Rimpiango Maifredi”. E c’è chi lancia l’hashtag: “#Mottaout”.

Gli errori di Vlahovic decisivi contro l’Empoli

Tra i più bersagliati pure Vlahovic. Non tanto o non solo per il rigore calciato malissimo, quanto per un paio di grossolani errori nel corso della ripresa. “Vlahovic e il sociopatico in panchina i primi che devono andare via…poi Elkann e gli altri”. E anche: “Dieci milioni per fare i balletti sul rigore, esplodo”. Oppure: “Il rigore importante sbagliato da Vlahovic è quello durante la partita non alla fine. Quello non puoi sbagliare”.

Koopmeiners, altra prestazione choc con la Juve

Un altro giocatore nel mirino è Koopmeiners. “Questa sconfitta ha due colpevoli: Vlahovic e lui”, la sentenza di un tifoso deluso. “Per me Koopmeiners è banalmente un pacco. Percassi se la ride da mesi”. Non è finita: “Ma vi rendete conto che schifezza ha fatto nel primo tempo?”. E ancora: “Un giocatore irritante, non gli riesce più praticamente niente”. Oppure: “Yildiz in mezz’ora ha fatto più di lui in tutta la stagione”.

Anche Nico Gonzalez nel mirino dei tifosi

L’altro big della Juve diventato bersaglio dei supporter allo stadio, al momento dell’uscita accompagnata da sonori fischi, e sul web è Nico Gonzalez. “Spero che non veda mai più il campo”. E ancora: “Imbarazzante l’errore dopo pochi secondi”. Oppure: “Poteva incanalare la partita, invece ha spianato la strada alla disfatta”. Tifosi inferociti con l’ex viola: “Più che altro è l’atteggiamento a risultare irritante. Non è il solo, ma certe cose non le tollero proprio più“.