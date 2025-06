Al Ain-Juventus, probabili formazioni: le scelte di Tudor per il debutto, bisogna far gol a Rui Patricio

I bianconeri pronti al debutto Mondiale: due big verso l'esclusione. Tudor lancia Rugani in difesa e ha un dubbio a centrocampo; Ivic si affida a Laba e Rahimi

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Scocca l’ora della Juventus. Nella notte, quando le lancette dell’orologio segneranno le 3:00, la squadra di Tudor farà il suo esordio nel Gruppo G del Mondiale per Club contro l’Al-Ain, club dello sceicco Mohamed bin Zayed al Nahyan in cui milita il portiere ex Roma e Atalanta Rui Patricio. Le scelte del tecnico croato per il debutto: come giocheranno i bianconeri.

Juventus, ci siamo: in campo con l’Al-Ain

È tutto pronto per il match in programma all’Audi Field di Washington che la Juventus non può steccare contro gli emiratini dell’Al-Ain, qualificatisi al Mondiale grazie all’AFC Champions League vinta nella stagione 2023/24 con Crespo in panchina. Oggi la guida tecnica è affidata al serbo Vladimir Ivic, che si presenta alla competizione negli Stati Uniti con un nuovo acquisto tra i pali: il portoghese Rui Patricio, reduce da un’annata da secondo all’Atalanta e con trascorsi alla Roma.

A differenza di quanto fatto dall’Inter, i bianconeri puntano a partire con il piede giusto per poi centrare la qualificazione nella prossima sfida col Wydad Casablanca e godersi l’ultima col Manchester City di Guardiola – già battuto 2-0 nella fase campionato di Champions – senza l’assillo del risultato a tutti i costi.

Le scelte di Tudor per la prima Mondiale

La certezza riguarda il sistema di gioco: avanti col 3-4-2-1, marchio di fabbrica del tecnico ex Verona, Lazio e Marsiglia. Tra i pali ci sarà Di Gregorio, mentre nel terzetto difensivo avanza con prepotenza la candidatura di Rugani, rientrato dal prestito all’Ajax, con Kalulu e Kelly.

Solo panchina per Gatti, che non è ancora al top della forma dopo l’infortunio. A centrocampo, da destra a sinistra, si candidano a partire dal primo minuto Nico Gonzalez, McKennie, in ballottaggio con Locatelli che pure non è al meglio, Thuram e Cambiaso.

Kolo Muani o Vlahovic? Chi gioca in attacco

E passiamo al reparto offensivo, chiamato a scardinare la retroguardia dell’Al-Ain. Verso la panchina Koopmeiners e Vlahovic, armi da utilizzare a partita in corso proprio come Weah: toccherà a Francisco Conceicao e al gioiellino turco Yildiz innescare Kolo Muani.

Tra le fila dell’Al Ain, oltre a Rui Patricio, guai a sottovalutare il tandem d’attacco composto da Kodjo Laba e Soufiane Rahimi: con 20 gol il primo si è laureato re dei bomber nell’ultima UAE Pro League, mentre il 29enne marocchino ha vinto la classifica marcatori alle Olimpiadi di Parigi del 2024.

Al Ain-Juventus, le probabili formazioni