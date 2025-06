Italia out Gabbia, Spalletti chiama Rugani e scatena i tifosi: sull’ex Juve anche l’ombra di una crisi con Michela Persico

Luciano Spalletti alle prese con una difesa decimata in vista di Italia-Norvegia: fuori Gabbia, Rugani preferito a Mancini e scoppia la polemica

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Si acuisce l’emergenza difesa per l’Italia di Luciano Spalletti in vista delle due gare di qualificazione al Mondiale 2026. Per ragioni differenti, il ct deve infatti fare i conti con le assenze di Buongiorno, Scalvini, Calafiori, Acerbi e Leoni. Una lista a cui nelle ultime ore si è aggiunto anche Matteo Gabbia, ai box da un problema al polpaccio destro che lo ha fermato durante l’allenamento di martedì pomeriggio e che lo costringe ad alzare bandiera bianca per la già decisiva sfida d’esordio degli azzurri di venerdì sera contro la Norvegia. La chiamata di Daniele Rugani per sostituire il milanista scatena però i tifosi sul web.

Spalletti chiama Rugani

Piove sul bagnato a Coverciano, dove l’Italia sta preparando le due sfide del 6 e del 9 luglio contro Norvegia e Moldavia valide per qualificazione al Mondiale 2026. Venerdì a Oslo, contro Haaland e compagni, gli azzurro sono di fatto obbligati a centrare i tre punti per non rivedere i fantasmi della terza esclusione consecutiva dalla Coppa del Mondo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’emergenza in difesa rischia, però, di complicare e non poco le cose. Con Gatti a mezzo servizio, la querelle Acerbi e l’assenza all’ultimo minuto di Gabbia, Spalletti sarò costretto a inventarsi qualcosa anche se la scelta di Rugani per sostituire il rossonero non ha mancato di far storcere il naso a diversi tifosi.

Ancora snobbato Gianluca Mancini

In procinto di rientrare alla Juventus, Rugani manca dalla Nazionale dal 2018 e, nonostante il doloroso finale con il campionato perso all’ultima curva, arriva comunque da una stagione positiva con l’Ajax di Farioli. Il classe ’94 si andrà ad aggregare al gruppo già nella giornata odierna e dovrebbe sostenere la seduta di allenamento pomeridiana con il resto della squadra. La chiamata di Spalletti ha, però, scatenato i social, con i tifosi che non risparmiano le critiche al ct, preso di mira anche per il fatto di snobbare ancora una volta il romanista Gianluca Mancini.

Spalletti bersagliato sui social

E dire che sul difensore giallorosso lo stesso Spalletti si era dichiarato “dispiaciuto” per l’esclusione. Così, sul web è inevitabile la reazione dei tifosi. “Deve esser successo per forza qualcosa, per me Mancini non è forte, ma convocare Gabbia e Rugani dai…”, sentenzia qualcuno. Ma le critiche al ct sono davvero tante: “Ma Mancini, esattamente, cosa gli ha fatto a Spalletti?!”, domanda qualcun altro e poi: “Quando l’egoismo supera il bene comune”, “E allora ci meritiamo di restare a casa pure stavolta”, “Se prende una scuffia in Norvegia non credo si fa Ferragosto”, “Ma non era dispiaciuto di non aver convocato Mancini Quanto sei falso Spallè sei sgamato a 10 km di distanza”.

Rugani e Michela Persico in crisi, l’indizio social

Intanto, su Rugani nelle ultime ore è esploso anche il gossip, con alcuni dettagli disseminati sui social che hanno fatto scattare l’allarme tra i fan. In vacanza a Forte dei Marmi con il piccolo Tommaso, infatti, la moglie Michela Persico, con cui il centrale fa coppia dal 2015 ha condiviso alcuni scatti senza la fede nuziale al dito.

Indiscrezione rilanciata anche dall’esperto di gossip, Alessandro Rosica, che come riportato da Il Corriere dello Sport, avrebbe addirittura rivelato tradimenti ripetuti tra i due. Per ora, nessuna conferma o smentita da parte della coppia, ma tra calcio e vita privata Rugani è indubbiamente tra i personaggi più chiacchierati delle ultime ore.