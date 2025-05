Italia, i convocati di Spalletti per Norvegia e Moldova: esordio di Coppola, tornano Orsolini e Acerbi

Si rivede anche Zappacosta dopo tre anni: esordio il 6 giugno a Oslo, il 9 in campo a Reggio Emilia, si riparte a settembre contro Estonia e Israele

Sarà un percorso che non potrà non avere esito positivo: perché l’Italia manca al Campionato del Mondo dall’ormai lontano 2014. Troppo tempo per una delle maggiori potenze calcistiche del mondo, troppo tempo per non pensare che nell’urna.

Qualificazioni Mondiali: il regolamento

Il Mondiale è in programma in Canada, Messico e Stati Uniti dall’11 giugno al 19 luglio 2026, e per la prima volta nella storia vedrà 48 squadre al via: l’Italia è inserita nel gruppo I con Norvegia, Moldova, Estonia e Israele. Il percorso di qualificazione Uefa prevede una fase a gironi (da marzo a novembre 2025) da cui otterranno direttamente la qualificazione le vincitrici dei gironi, poi sarà la volta degli spareggi (26 e 31 marzo 2026) che assegneranno gli ultimi quattro posti, ai quali parteciperanno le seconde classificate e le quattro squadre col miglior ranking nella Uefa Nations League finite fuori dai primi due posti del proprio girone.

Il calendario degli Azzurri

Gli azzurri di Luciano Spalletti faranno il proprio debutto il 6 giugno in casa della Norvegia, a Oslo. Seconda partita il 9 giugno a Reggio Emilia contro la Moldova. Il ct ha diramato i convocati: nell’elenco dei 27 c’è un esordiente assoluto, si tratta di Diego Coppola, difensore del Verona già inserito da Carmine Nunziata nella lista dei convocati della Nazionale Under 21 per il raduno di preparazione all’Europeo di categoria. Un primo gruppo di 21 calciatori si ritroverà sabato 31 maggio a Coverciano, lunedì 2 giugno, invece, si aggregheranno i sei giocatori impegnati sabato sera nella finale di Champions League: ossia Acerbi, Barella, Bastoni, Dimarco e Frattesi e Donnarumma, portiere del Paris Saint-Germain.

Riecco Zappacosta, Orsolini e Acerbi

Torna tra i convocati dopo tre anni e mezzo Davide Zappacosta, esterno dell’Atalanta, si rivedono Riccardo Orsolini (ultima chiamata giugno 2024) e Francesco Acerbi, assente dal marzo del 2024. Tra i convocati anche quattro giocatori reduci dallo scudetto con la maglia del Napoli (Meret, Buongiorno, Di Lorenzo e Raspadori) e due vincitori dell’Europa League con la maglia del Tottenham, Guglielmo Vicario e Destiny Udogie.

La lista completa

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham)

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Hellas Verona), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Federico Gatti (Juventus), Destiny Udogie (Tottenham), Davide Zappacosta (Atalanta)

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle)

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).